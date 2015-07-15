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    Мирошниченко: "Пока только притираемся к Карпину"

    Защитник армавирского "Торпедо" Сергей Мирошниченко после ничьей во втором матче первенства ФНЛ против "СКА-Энергии" (0:0) отметил, что результат встречи закономерен. Армавирцы провели второй официальный матч под руководством Валерия Карпина, и обе встречи завершились нулевыми ничьими.
    "Отмечу, что ни "Зенит-2" в первом матче, ни "СКА-Энергия" сейчас не создали у наших ворот моментов, которые можно было бы назвать стопроцентными, - цитирует Sportbox Мирошниченко. - Были неплохие подходы, полумоменты, и только. Я благодарен ребятам, что отбегали, отпахали, хорошо оборонялись. Словом, держались друг за друга.

    Первые впечатления нормальные. Карпин, что называется, игровик. Думаю, будет ставить и такой же футбол. Мы только притираемся друг к другу, еще толком и не начали играть, не было как такого учебно-тренировочного процесса. Тем не менее, повторюсь, благодарен ребятам, что они выполняют на поле требования. Два матча сыграли на "ноль", будем двигаться дальше".
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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 16:29
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 16 июля 2015, 08:04

      Разыграются. Для матчей с такими командами в ФНЛ результат нормальный.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июля 2015, 20:39

      "Мы только притираемся друг к другу..."
      ______
      Депутат Милонов! Я даже второго смысла в этом откровении не вижу... :-)))))

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 15 июля 2015, 20:26

      вы там не очень-то притирайтесь-прижимайтесь...аккуратнее.

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      Рейтинг: +146

      Serjinho 15 июля 2015, 20:22

      что за новости из фнл поперли? там вообще футбол ниже уровням любительских лиг

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      Рейтинг: +36

      bnm750x 15 июля 2015, 20:18

      Чего там притираться,всё рабочее.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 20:11

      Будьте бдительны!

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      Рейтинг: +157

      bestolochch 15 июля 2015, 19:28

      Осторожнее с этим, а то начнете еще пристраиваться!

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 18:33

      он вас научит в атаку бегать!

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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:19

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      Рейтинг: +39

      710volk 15 июля 2015, 18:10

      две игры на 0 - достойно...

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