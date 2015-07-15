Мирошниченко: "Пока только притираемся к Карпину"

Разыграются. Для матчей с такими командами в ФНЛ результат нормальный.
Защитник армавирского "Торпедо" Сергей Мирошниченко после ничьей во втором матче первенства ФНЛ против "СКА-Энергии" (0:0) отметил, что результат встречи закономерен. Армавирцы провели второй официальный матч под руководством Валерия Карпина, и обе встречи завершились нулевыми ничьими.
"Отмечу, что ни "Зенит-2" в первом матче, ни "СКА-Энергия" сейчас не создали у наших ворот моментов, которые можно было бы назвать стопроцентными, - цитирует Sportbox Мирошниченко. - Были неплохие подходы, полумоменты, и только. Я благодарен ребятам, что отбегали, отпахали, хорошо оборонялись. Словом, держались друг за друга.
Первые впечатления нормальные. Карпин, что называется, игровик. Думаю, будет ставить и такой же футбол. Мы только притираемся друг к другу, еще толком и не начали играть, не было как такого учебно-тренировочного процесса. Тем не менее, повторюсь, благодарен ребятам, что они выполняют на поле требования. Два матча сыграли на "ноль", будем двигаться дальше".
Первые впечатления нормальные. Карпин, что называется, игровик. Думаю, будет ставить и такой же футбол. Мы только притираемся друг к другу, еще толком и не начали играть, не было как такого учебно-тренировочного процесса. Тем не менее, повторюсь, благодарен ребятам, что они выполняют на поле требования. Два матча сыграли на "ноль", будем двигаться дальше".
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