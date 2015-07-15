Мирошниченко: "Пока только притираемся к Карпину"

Защитник армавирского "Торпедо" Сергей Мирошниченко после ничьей во втором матче первенства ФНЛ против "СКА-Энергии" (0:0) отметил, что результат встречи закономерен. Армавирцы провели второй официальный матч под руководством Валерия Карпина, и обе встречи завершились нулевыми ничьими.



"Отмечу, что ни "Зенит-2" в первом матче, ни "СКА-Энергия" сейчас не создали у наших ворот моментов, которые можно было бы назвать стопроцентными, - цитирует Sportbox Мирошниченко. - Были неплохие подходы, полумоменты, и только. Я благодарен ребятам, что отбегали, отпахали, хорошо оборонялись. Словом, держались друг за друга.



Первые впечатления нормальные. Карпин, что называется, игровик. Думаю, будет ставить и такой же футбол. Мы только притираемся друг к другу, еще толком и не начали играть, не было как такого учебно-тренировочного процесса. Тем не менее, повторюсь, благодарен ребятам, что они выполняют на поле требования. Два матча сыграли на "ноль", будем двигаться дальше".