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    Бабаев: "РФС не обращался в ЦСКА по поводу Слуцкого"

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что клуб не получал официальных предложений от РФС по поводу возможной работы главного тренера армейцев Леонида Слуцкого в сборной.

    Ранее сам наставник не раз отмечал, что никакой конкретики по этому вопросу нет. Напомним, вчера РФС принял решение о расторжении контракта с итальянцем Фабио Капелло.
    "Никаких официальных предложений по поводу работы Слуцкого в сборной ЦСКА не получал", – цитирует ТАСС Бабаева.
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    Источник: ТАСС

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    15.07.2015 16:04
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 16 июля 2015, 18:56

      нечего там делать , его и в клубе все устраивает!

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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:27

      Зовите в сборную нового итальянца! Спаллетти, как вариант!

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      Рейтинг: +22

      krasno_siniy 16 июля 2015, 06:55

      Не потянет Леня сборную. Их [Соблюдайте правила ]ть надо так, что бы искры летели. А ЛВС слишком мягкий. Дык потом вся страна еще и хаить будет. Пусть лучше Бикеич у руля встанет. М.б. хоть оборону нормальную выстроит, да особо оборзевших разгонит.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL > krasno_siniy 16 июля 2015, 09:26

      Заблуждение еще, что Лёня мягкий.Возможно он когда-то таким и был,но не сейчас.Плюс у него очень много других положительно качеств.Недаром в ЦСКА самая дружелюбная атмосфера.

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      Рейтинг: +22

      krasno_siniy > SHMEL 16 июля 2015, 09:59

      Отчасти согласен, но иногда мне кажется что атмосфера семьи у армейцев создана благодаря политике Гинера. И Слуцкий в данной ситуации не создатель, а пользователь. Ему просто многократно комфортно работать в клубе, где никто не гнет свою линию.
      Ну и что бы не быть голословным напомню о недавнем заявлении Вермблума. Ведь пошли на встречу, не стали устраивать раздоров. А кто решил проблему? Правильно!))) Дядя Женя Гинер)

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 15 июля 2015, 23:20

      Значит пускай Гинер валит!

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      Рейтинг: +22

      krasno_siniy > AlexanderP622 16 июля 2015, 06:56

      Зря Вы на Гинера так.

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      Рейтинг: +39

      710volk 15 июля 2015, 22:01

      важнее мнение слуцкого...

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      Рейтинг: +40

      zim289 15 июля 2015, 20:59

      В ЦСКА без Слуцкого начнется такая же фигня, как было после ухода Газзаева.

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      Рейтинг: +369

      Грибовар 15 июля 2015, 20:57

      Мое мнение не стоит совмещать две должности!!!))А так конечно Бердыев больше всех подходит в данный момент))

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 20:54

      и всё-таки, самый лучший кандидат-КББ!

      3
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 15 июля 2015, 20:50

      И слава богу!

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 20:07

      Нам это совсем не нужно!

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > cska plus 15 июля 2015, 20:32

      Пускай валит из ЦСКА меня он уже достал со своей трусливой тактикой против Зенита.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus > AlexanderP622 15 июля 2015, 20:48

      будь по проще, за Зенит Газпром играет!

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      Рейтинг: +326

      SHMEL > AlexanderP622 15 июля 2015, 20:53

      С чего это вдруг?Лёня отличный тренер,равных ему россиян точно нет,а у зенита бюджет в разы больше и то мы два раза подряд были чемпионами и Лёня один из главных "виновников" сего факта.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > cska plus 15 июля 2015, 22:13

      Значит пускай Гинер валит!

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > SHMEL 15 июля 2015, 22:13

      Что он(Слуцкий) у него(Гинера) Халка или Рондона не попросит. Лёня хороший тренер.
      За Динамо ,что играет мы у них выиграть не можем почти 6 лет уже.А за Краснодар? или Кубань? Без комментариев...
      Специально для тебя и тех кто не умеет читать и учиться в 1 классе детской школы!
      Почему Леонид Викторович Слуцкий не попросит купить Халка или Ди Марию у Евгения Леноровича Гинера?
      И тогда Цска обыграют Динамо и Зенит и проблем не будет и Чемпионом станем и Кубок УЕФА возьмём и Зенит 5 Раз порвём.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL > AlexanderP622 16 июля 2015, 09:24

      Пытался понять,что ты написал-так и не понял.Научись оформлять свои мысли,а не набор слов печатать.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > SHMEL 16 июля 2015, 19:14

      Почему Леонид Викторович Слуцкий не попросит купить Халка или Ди Марию у Евгения Леноровича Гинера?

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