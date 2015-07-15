Бабаев: "РФС не обращался в ЦСКА по поводу Слуцкого"

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев подчеркнул, что клуб не получал официальных предложений от РФС по поводу возможной работы главного тренера армейцев Леонида Слуцкого в сборной.



Ранее сам наставник не раз отмечал, что никакой конкретики по этому вопросу нет. Напомним, вчера РФС принял решение о расторжении контракта с итальянцем Фабио Капелло.



"Никаких официальных предложений по поводу работы Слуцкого в сборной ЦСКА не получал", – цитирует ТАСС Бабаева.