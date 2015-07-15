Бабаев: "РФС не обращался в ЦСКА по поводу Слуцкого"

нечего там делать , его и в клубе все устраивает!
Ранее сам наставник не раз отмечал, что никакой конкретики по этому вопросу нет. Напомним, вчера РФС принял решение о расторжении контракта с итальянцем Фабио Капелло.
нечего там делать , его и в клубе все устраивает!
Зовите в сборную нового итальянца! Спаллетти, как вариант!
Не потянет Леня сборную. Их [Соблюдайте правила ]ть надо так, что бы искры летели. А ЛВС слишком мягкий. Дык потом вся страна еще и хаить будет. Пусть лучше Бикеич у руля встанет. М.б. хоть оборону нормальную выстроит, да особо оборзевших разгонит.
Заблуждение еще, что Лёня мягкий.Возможно он когда-то таким и был,но не сейчас.Плюс у него очень много других положительно качеств.Недаром в ЦСКА самая дружелюбная атмосфера.
Отчасти согласен, но иногда мне кажется что атмосфера семьи у армейцев создана благодаря политике Гинера. И Слуцкий в данной ситуации не создатель, а пользователь. Ему просто многократно комфортно работать в клубе, где никто не гнет свою линию.
Ну и что бы не быть голословным напомню о недавнем заявлении Вермблума. Ведь пошли на встречу, не стали устраивать раздоров. А кто решил проблему? Правильно!))) Дядя Женя Гинер)
Значит пускай Гинер валит!
Зря Вы на Гинера так.
важнее мнение слуцкого...
В ЦСКА без Слуцкого начнется такая же фигня, как было после ухода Газзаева.
Мое мнение не стоит совмещать две должности!!!))А так конечно Бердыев больше всех подходит в данный момент))
и всё-таки, самый лучший кандидат-КББ!
И слава богу!
Нам это совсем не нужно!
будь по проще, за Зенит Газпром играет!
С чего это вдруг?Лёня отличный тренер,равных ему россиян точно нет,а у зенита бюджет в разы больше и то мы два раза подряд были чемпионами и Лёня один из главных "виновников" сего факта.
Что он(Слуцкий) у него(Гинера) Халка или Рондона не попросит. Лёня хороший тренер.
За Динамо ,что играет мы у них выиграть не можем почти 6 лет уже.А за Краснодар? или Кубань? Без комментариев...
Специально для тебя и тех кто не умеет читать и учиться в 1 классе детской школы!
Почему Леонид Викторович Слуцкий не попросит купить Халка или Ди Марию у Евгения Леноровича Гинера?
И тогда Цска обыграют Динамо и Зенит и проблем не будет и Чемпионом станем и Кубок УЕФА возьмём и Зенит 5 Раз порвём.
Пытался понять,что ты написал-так и не понял.Научись оформлять свои мысли,а не набор слов печатать.