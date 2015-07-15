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    Путин подписал указ о новом общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ"

    Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который вводит в число общероссийских обязательных общедоступных каналов новый спортивный телеканал.
    В документе сообщается, что новый телеканал называется "Матч ТВ", им занимается ООО "Национальный спортивный телеканал". Указ вступает в силу со дня его подписания.
    Напомним, что 2 июня было объявлено о создании нового медиахолдинга (рабочее название – "Спорт 360") с бесплатным спортивным каналом – на базе холдинга "Газпром-медиа" и спортивных каналов ВГТРК. 27 июня Путин подписал поручение о создании нового телеканала. Планируется, что общенациональный спортивный канал начнет вещание 1 сентября.

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    Источник: Sports.ru

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    15.07.2015 15:20
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    Комментарии306
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:22

      Правильное решение

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      Рейтинг: +95

      Apxangel 16 июля 2015, 17:44

      Лишь бы не получилось как всегда- "Хотели как лучше, получилось как обычно" (с)...

      0
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:55

      Опять идею в фигню превратят!

      0
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      Рейтинг: +316

      Fred Devil 16 июля 2015, 07:41

      Вы думаете, что днём будут бесплатно показывать футбол, хоккей и теннис из Евразии, а ночью NHL и NBA? ))
      Будете смотреть чушь, типа, как молодёжь под рэп граффити рисует, катается на роликах, не курит и не пьёт, и любит глупые шутки с ТНТ..))

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      Рейтинг: +68

      Quaresmа_7 15 июля 2015, 23:37

      круто

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      Рейтинг: +135

      zenit advokaat 15 июля 2015, 23:23

      больше спорта больше футбола

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      Рейтинг: +443

      EVM 15 июля 2015, 23:11

      Нормальный указ, хватит всякую хрень( типа сериалов и всяких шоу) по телеку смотреть, пусть народ еще больше к спорту приобщается и здоровому образу жизни.

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      Рейтинг: +250

      chromage 15 июля 2015, 23:02

      Не понимаю недовольство людей. Ну создали бесплатный канал и создали... Что плохого то?

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      Рейтинг: +865

      ROIS > chromage 15 июля 2015, 23:04

      Вот именно. ЛУЧШЕ ЧЕМ НИЧЕГО.

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      Рейтинг: +34

      Chavez 15 июля 2015, 22:58

      Я один прочитал, что создаётся "новый СПОРТИВНЫЙ канал" ??? С чего все решили что там будет транслироваться футбол? Тем более ПЛ ? Наверняка бег, биатлон, дзюдо и т.д. вообщем
      все что дешего стоит. Футбольного в этой новости только то - что ее опубликовали на соккере...

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      Рейтинг: +865

      ROIS > Chavez 15 июля 2015, 23:05

      Раньше писали , что футбол тоже будут показывать на этом канале и даже евро кубки с участием российских клубов.

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      Рейтинг: +34

      Chavez > ROIS 15 июля 2015, 23:22

      Будем надеется, но слабо верится, если честно. Если всю ПЛ переведут на бюджет, то сразу возникает вопрос. Будут ли клубы получать те же самые дивиденды, какие они получали раньше? Неужели все это покроет бюджет, который в последнее время и так хромает? Если да, то кто за это будет платить и долго ли? Если нет, тогда клубы очень быстро взбунтуются, как уже не раз было. Кстати еще один немаловажный момент, это увеличение дефицита бюджета клубов при сокращении их доходов - и как следствие очередные нарушения бюджетной дисциплины УЕФА у клубов ПЛ.

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      Рейтинг: +33

      leon862 > ROIS 15 июля 2015, 23:36

      Да НТВ , чтобы отдало такой лакомый кусок?! В этой же новостной ленте инфа, что лига-тв с нтв-плюс на три года подписали контракт. Так что общедоступным будет матч по воскресеньям в 13.30:-(

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      Рейтинг: +34

      Chavez > leon862 15 июля 2015, 23:42

      Ну, кстати, это один и тот же Газпром-Медиа Холдинг. Так что перекинуть с одного канала на другой они могут. Вопрос в том, зачем им делать это себе в убыток? И не проще бы было переименовать один из каналов НТВ + и сделать его бесплатным?

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      Рейтинг: +865

      ROIS > Chavez 16 июля 2015, 05:45

      Короче у нас как всегда сплошные загадки)))

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      Рейтинг: +865

      ROIS > leon862 16 июля 2015, 05:46

      Не знаю....может и разводят нас как всегда)))))))))) остаётся только ждать нам простым болельщикам)))

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      Рейтинг: +177

      artsinalex 15 июля 2015, 22:35

      К сожаленью през у нас торгаш, а не хозяйственник!! Думает как бы побольше заработать или получить выгоду. О том чтобы создавать и развивать речь может идти только в привязке к прибыли. Вот невыгодно у нас тратить на детские школы и детских тренеров - профита не будет. Другое дело приглашать всяких голландцев и итальянцев и распиливать с ними бабло.
      Такова суть нынешнего времени. Это как с пивом. Зачем варить нормальное пиво как в совковые времена, когда можно разводить порошок и навариваться гораздо больше. Кому на... сдалось это качество, а заодно и здоровье народа.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > artsinalex 15 июля 2015, 23:09

      Пиво сейчас у нас в стране есть отличного качества и лучше чем в союзе было....просто оно дорогое ....а если у тебя нет денег на дорогое пиво - жри Стрельца тогда ! Если нет денег на нормальную машину - езди на Жигулях ! Не хватает денег - работай больше ! В союзе тоже нормальное пиво денег стоило нормально , а у кого не хватало - тот пил портвейн дешёвый.

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      Рейтинг: +177

      artsinalex > ROIS 16 июля 2015, 00:17

      В союзе то как раз всем было доступно пиво, причем все обязаны были делать по ГОСТу. Следовательно продукт не делился для бедных и богатых. Вот и получается что общедоступность превратили в социальное расслоение. Ты прав в том, что у нас есть пиво высокого качества, но оно иностранное, соответственно большие деньги ты платишь за рубеж, а нашего нормального пива ты не встретишь, ну или очень редко. Наши производители если и делают хорошее пиво, то почему то на экспорт.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > artsinalex 16 июля 2015, 05:44

      Ну да - тоже согласен , что нашего российского пива мало хорошего , но оно есть . У нас вон сеть магазинчиков по городу с разливным ,(живым пивом) - я вообще в восторге ! Даже несколько литров выпиваешь и хоть бы хны на утро - как-будто не пил ..... лёгкое такое и мягкое (4 градуса) как квас идёт . Не знаю есть ли эта сеть в других городах - не видел . Литр там примерно от ста рублей ( ерундового российского пива в бутылках пластиковых за эту цену можно взять 3 литра) . Но вообще конечно больше всего я тащусь от бельгийского вишнёвого пива (как ни странно) - кто не пробовал всем рекомендую - это супер пиво ! (по моему вкусу конечно) Но очень дорогое ( для кого как конечно )))) ) - но оно того стоит ))))). Название такое сложное типа БЕЛЬВЬЮ КРИК что-ли .Вывод такой - всё-равно иностранное пиво лучше как и футбол и автомобили ))))))))))))).

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