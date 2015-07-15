Путин подписал указ о новом общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ"

Президент России Владимир Путин сегодня подписал указ, который вводит в число общероссийских обязательных общедоступных каналов новый спортивный телеканал.

В документе сообщается, что новый телеканал называется "Матч ТВ", им занимается ООО "Национальный спортивный телеканал". Указ вступает в силу со дня его подписания.