Путин подписал указ о новом общедоступном спортивном телеканале "Матч ТВ"

Правильное решение
Правильное решение
Лишь бы не получилось как всегда- "Хотели как лучше, получилось как обычно" (с)...
Опять идею в фигню превратят!
Вы думаете, что днём будут бесплатно показывать футбол, хоккей и теннис из Евразии, а ночью NHL и NBA? ))
Будете смотреть чушь, типа, как молодёжь под рэп граффити рисует, катается на роликах, не курит и не пьёт, и любит глупые шутки с ТНТ..))
круто
больше спорта больше футбола
Нормальный указ, хватит всякую хрень( типа сериалов и всяких шоу) по телеку смотреть, пусть народ еще больше к спорту приобщается и здоровому образу жизни.
Я один прочитал, что создаётся "новый СПОРТИВНЫЙ канал" ??? С чего все решили что там будет транслироваться футбол? Тем более ПЛ ? Наверняка бег, биатлон, дзюдо и т.д. вообщем
все что дешего стоит. Футбольного в этой новости только то - что ее опубликовали на соккере...
Будем надеется, но слабо верится, если честно. Если всю ПЛ переведут на бюджет, то сразу возникает вопрос. Будут ли клубы получать те же самые дивиденды, какие они получали раньше? Неужели все это покроет бюджет, который в последнее время и так хромает? Если да, то кто за это будет платить и долго ли? Если нет, тогда клубы очень быстро взбунтуются, как уже не раз было. Кстати еще один немаловажный момент, это увеличение дефицита бюджета клубов при сокращении их доходов - и как следствие очередные нарушения бюджетной дисциплины УЕФА у клубов ПЛ.
К сожаленью през у нас торгаш, а не хозяйственник!! Думает как бы побольше заработать или получить выгоду. О том чтобы создавать и развивать речь может идти только в привязке к прибыли. Вот невыгодно у нас тратить на детские школы и детских тренеров - профита не будет. Другое дело приглашать всяких голландцев и итальянцев и распиливать с ними бабло.
Такова суть нынешнего времени. Это как с пивом. Зачем варить нормальное пиво как в совковые времена, когда можно разводить порошок и навариваться гораздо больше. Кому на... сдалось это качество, а заодно и здоровье народа.
Пиво сейчас у нас в стране есть отличного качества и лучше чем в союзе было....просто оно дорогое ....а если у тебя нет денег на дорогое пиво - жри Стрельца тогда ! Если нет денег на нормальную машину - езди на Жигулях ! Не хватает денег - работай больше ! В союзе тоже нормальное пиво денег стоило нормально , а у кого не хватало - тот пил портвейн дешёвый.
В союзе то как раз всем было доступно пиво, причем все обязаны были делать по ГОСТу. Следовательно продукт не делился для бедных и богатых. Вот и получается что общедоступность превратили в социальное расслоение. Ты прав в том, что у нас есть пиво высокого качества, но оно иностранное, соответственно большие деньги ты платишь за рубеж, а нашего нормального пива ты не встретишь, ну или очень редко. Наши производители если и делают хорошее пиво, то почему то на экспорт.
Ну да - тоже согласен , что нашего российского пива мало хорошего , но оно есть . У нас вон сеть магазинчиков по городу с разливным ,(живым пивом) - я вообще в восторге ! Даже несколько литров выпиваешь и хоть бы хны на утро - как-будто не пил ..... лёгкое такое и мягкое (4 градуса) как квас идёт . Не знаю есть ли эта сеть в других городах - не видел . Литр там примерно от ста рублей ( ерундового российского пива в бутылках пластиковых за эту цену можно взять 3 литра) . Но вообще конечно больше всего я тащусь от бельгийского вишнёвого пива (как ни странно) - кто не пробовал всем рекомендую - это супер пиво ! (по моему вкусу конечно) Но очень дорогое ( для кого как конечно )))) ) - но оно того стоит ))))). Название такое сложное типа БЕЛЬВЬЮ КРИК что-ли .Вывод такой - всё-равно иностранное пиво лучше как и футбол и автомобили ))))))))))))).