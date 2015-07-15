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    ТАСС: Компенсация Капелло составит 6 млн евро, еще 2 млн получит тренерский штаб

    После разрыва контракта с РФС Фабио Капелло получил компенсацию в размере 6 миллионов евро, сообщает ТАСС.
    По информации источника, согласно контракту, РФС должен был выплатить Капелло зарплату до середины 2018 года, но стороны пошли на взаимные уступки, и зарплату за 2017 и 2018 годы договорились не брать в расчет.
    Еще 2 миллиона евро получат представители тренерского штаба итальянского специалиста – эта сумма включает в себя долги перед персоналом, которые образовались в 2014 году.
    Помимо Капелло и генерального менеджера команды Оресте Чинквини, в штабе сборной России работал ряд итальянских специалистов: ассистенты главного тренера Кристиан Пануччи и Итало Гальбьяти (с июля 2012 года по осень 2014-го), а также тренер по физподготовке Массимо Нери (с июля 2012 года по осень 2014-го).
    Специально для подготовки к ЧМ-2014 года в российскую команду были приглашены физиотерапевт Марио Руджиу и тренер по физподготовке Антонио Пинтус. Скаутами сборной России были Никола Бертони и Кристиано Чиарделли.

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    Источник: ТАСС

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    15.07.2015 14:35
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +188

      RUSTY8 16 июля 2015, 06:51

      получается остальные 12-15 млн. засели в кармане мудко

      0
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      Рейтинг: +1054

      Сергей Саныч 15 июля 2015, 22:17

      Вернуть Капелло и дать денег.

      1
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      Рейтинг: +243

      KoValery 15 июля 2015, 22:16

      Таз упал намочен заявить:
      Слишком много недовольных Мутко. Поэтому сумму компенсации решено официально занизить.

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 22:12

      Сущие копейки!

      1
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      Рейтинг: +185

      Bobus 15 июля 2015, 21:32

      Они так скоро напишут что Капелло ещё и должен остался

      0
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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 15 июля 2015, 20:42

      Итальянец пожалел еще их

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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:30

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 15 июля 2015, 18:12

      Нормально тогда

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      Рейтинг: +53

      ceret 15 июля 2015, 17:33

      Коза ностра

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 15 июля 2015, 17:29

      ну, имена и фамилии вы красиво писать умеете. только вот к чему это нам надо?

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