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    "СКА-Энергия" и "Торпедо" сыграли вничью

    В матче 2-го тура ФНЛ "СКА-Энергия" из Хабаровска и армавирское "Торпедо" не забили ни одного гола.

    15 июля. Хабаровск. Стадион им. В.И.Ленина

    "СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Торпедо" (Армавир) - 0:0

    "СКА-Энергия": Дюпин, Удалый, Попов, Киреев, Купчин, Нестеренко, Калинский (Ваганов, 46), Плетин, Гайдаш (Кармазиненко, 72), Никифоров, Гатикоев (Умаров, 59).

    "Торпедо": Комаров, Алексанян (Пилиев, 90), Дугалич, Мирошниченко, Морозов, Хурцидзе, Михеев (Воронкин, 80), Чежия, Джаркава, Геперидзе (Исаев, 88), Амбарцумян.

    Предупреждения: Амбарцумян, 66.

    Судья: Роман Чернов (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 14:14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:23

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

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      Рейтинг: +24

      pin_y 15 июля 2015, 17:49

      Очень жаль для ска!!!!!

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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 15 июля 2015, 17:00

      Беспонтовая игра

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      Рейтинг: +272

      luke-c1 15 июля 2015, 16:45

      Карпин- молодец! Давай Валерий!

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 15:17

      волерик прогрессирует, но его наверное хватит на 5-6 туров, как всегда!

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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 15 июля 2015, 15:13

      Учитывая дальний перелет неплохо.

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      Рейтинг: +187

      bosun > spartach n1 15 июля 2015, 19:34

      А что еще там учесть можно для самоуспокоения?)

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 июля 2015, 14:59

      Карпин рулит!)
      Сначала запитер-2 прибил, теперь Дальний Восток)))

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      Рейтинг: +3081

      drug01 15 июля 2015, 14:53

      Карпуша играет по своей схеме!

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      Рейтинг: +125

      pickapick > drug01 15 июля 2015, 14:59

      Сам не играет, и другим не дает!

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      Рейтинг: +64

      Wilhelmson 15 июля 2015, 14:44

      Игра достойна финала, за кубок птицефабрики

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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июля 2015, 14:40

      С защитой у Торпедо все хорошо.

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