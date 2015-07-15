"СКА-Энергия" и "Торпедо" сыграли вничью

В матче 2-го тура ФНЛ "СКА-Энергия" из Хабаровска и армавирское "Торпедо" не забили ни одного гола.



15 июля. Хабаровск. Стадион им. В.И.Ленина



"СКА-Энергия" (Хабаровск) - "Торпедо" (Армавир) - 0:0



"СКА-Энергия": Дюпин, Удалый, Попов, Киреев, Купчин, Нестеренко, Калинский (Ваганов, 46), Плетин, Гайдаш (Кармазиненко, 72), Никифоров, Гатикоев (Умаров, 59).



"Торпедо": Комаров, Алексанян (Пилиев, 90), Дугалич, Мирошниченко, Морозов, Хурцидзе, Михеев (Воронкин, 80), Чежия, Джаркава, Геперидзе (Исаев, 88), Амбарцумян.



Предупреждения: Амбарцумян, 66.



Судья: Роман Чернов (Москва).



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