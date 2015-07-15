Чебан объяснил, почему матч "Спартак" - ЦСКА не будет показан на федеральном канале

Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан на сегодняшней пресс-конференции рассказал, почему матч между "Спартаком" и ЦСКА 15 августа в первом круге не будет показан на федеральном телеканале:

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"Матчи тура будет показывать НТВ в 13:30 в воскресенье. А ЦСКА со "Спартаком" играет в пятницу, поскольку "армейцы" участвуют в Лиге чемпионов. В связи с этим не будет трансляции на федеральном канале. Мы не можем сделать так, чтобы команды РФПЛ играли через сутки. Все должны быть в равных условиях", - передает слова Чебана "Чемпионат".