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    Чебан объяснил, почему матч "Спартак" - ЦСКА не будет показан на федеральном канале

    Исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан на сегодняшней пресс-конференции рассказал, почему матч между "Спартаком" и ЦСКА 15 августа в первом круге не будет показан на федеральном телеканале:
    "Матчи тура будет показывать НТВ в 13:30 в воскресенье. А ЦСКА со "Спартаком" играет в пятницу, поскольку "армейцы" участвуют в Лиге чемпионов. В связи с этим не будет трансляции на федеральном канале. Мы не можем сделать так, чтобы команды РФПЛ играли через сутки. Все должны быть в равных условиях", - передает слова Чебана "Чемпионат".
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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 13:31
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    Комментарии262
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:23

      Объективная причина

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:55

      Как можно не показать матч ЦСКА - Рубин первого тура?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +316

      Fred Devil 16 июля 2015, 07:58

      И как не жалко спартачью свою команду?
      Они кричат: е****ь коней!
      За это ваша команда ответит - будет повторно и беспощадно отиё-бана 4:0 !))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 16 июля 2015, 01:49

      какой-нибудь Локомотив покажут =/

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +873

      Блоссия 15 июля 2015, 22:38

      Спартак имеет самую большую аудиторию зрителей. телевизионщики рубят сук, на котором сидят.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +24

      Dzukele > Блоссия 16 июля 2015, 02:57

      Да что уж там, по информации Яндекса, дерби между Спартаком и армейцами входит в топ-5 спортивных событий, интересующих российскую аудиторию.

      4
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 15 июля 2015, 21:59

      что делать, что делать....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      germserg 15 июля 2015, 21:45

      Кому нужен этот убогий матч?

      0
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      Рейтинг: +101

      Hako-Ly 15 июля 2015, 21:30

      Потому что флипендо, ага.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +69

      rector 15 июля 2015, 20:40

      На что смотреть?
      Нет Карпена - нет веселья. Слуцкий заразит морской болезнью. Опять же мордобой. В новостях все раскажут и покажут.

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 15 июля 2015, 20:24

      муть нараспев называется, что сказал нам какой-то чурб.., пардон, чебан, прости Господи. Уровень его "объяснений" соответствует уровню отечественного футбола. в этой конторе, похоже, все такие.

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