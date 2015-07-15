Чебан объяснил, почему матч "Спартак" - ЦСКА не будет показан на федеральном канале

Объективная причина
Объективная причина
Как можно не показать матч ЦСКА - Рубин первого тура?
И как не жалко спартачью свою команду?
Они кричат: е****ь коней!
За это ваша команда ответит - будет повторно и беспощадно отиё-бана 4:0 !))
какой-нибудь Локомотив покажут =/
Спартак имеет самую большую аудиторию зрителей. телевизионщики рубят сук, на котором сидят.
что делать, что делать....
Кому нужен этот убогий матч?
Потому что флипендо, ага.
На что смотреть?
Нет Карпена - нет веселья. Слуцкий заразит морской болезнью. Опять же мордобой. В новостях все раскажут и покажут.
муть нараспев называется, что сказал нам какой-то чурб.., пардон, чебан, прости Господи. Уровень его "объяснений" соответствует уровню отечественного футбола. в этой конторе, похоже, все такие.