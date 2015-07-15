«Лига-ТВ» одобрила сделку с «НТВ-Плюс» на показ матчей РФПЛ на три сезона

Дочерняя структура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) компания «Лига-ТВ» передала телекомпании «НТВ-Плюс» все медиаправа, кроме коммерческих, на три года, сообщил генеральный директор «Лиги-ТВ» Михаил Гершкович.





В среду было объявлено, что «Лига-ТВ» одобрила сделку с «НТВ-Плюс» на показ матчей чемпионата России по футболу на три сезона. Срок действия прежнего трехлетнего соглашения между «Лигой-ТВ» и «НТВ-Плюс» о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15.



«Переданы все медиаправа, полный пакет, за исключением коммерческих», – сказал Гершкович журналистам, отвечая на вопрос, какие активы включает в себя сделка.