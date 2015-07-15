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    • «Лига-ТВ» одобрила сделку с «НТВ-Плюс» на показ матчей РФПЛ на три сезона

    «Лига-ТВ» одобрила сделку с «НТВ-Плюс» на показ матчей РФПЛ на три сезона

    Дочерняя структура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) компания «Лига-ТВ» передала телекомпании «НТВ-Плюс» все медиаправа, кроме коммерческих, на три года, сообщил генеральный директор «Лиги-ТВ» Михаил Гершкович.

    В среду было объявлено, что «Лига-ТВ» одобрила сделку с «НТВ-Плюс» на показ матчей чемпионата России по футболу на три сезона. Срок действия прежнего трехлетнего соглашения между «Лигой-ТВ» и «НТВ-Плюс» о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15.
    «Переданы все медиаправа, полный пакет, за исключением коммерческих», – сказал Гершкович журналистам, отвечая на вопрос, какие активы включает в себя сделка.
    Срок действия трехлетнего соглашения между дочерней структурой РФПЛ «Лига-ТВ» и «НТВ-Плюс» о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15. Ранее исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сообщал, что между РФПЛ и «НТВ-Плюс» достигнуты принципиальные договоренности по поводу телетрансляций.
    «Рад озвучить, что вчера совет директоров «Лиги-ТВ» одобрил сделку с «НТВ-Плюс» на 3 сезона, – сказал Гершкович журналистам. – На 7 туров включительно показ в прежнем формате, что и предыдущие три сезона: один матч бесплатно на (федеральном) НТВ в 13:30 (мск), остальные можно смотреть на канале «Наш футбол», который доступен у все тех же кабельных операторов. Финансовые условия разглашать мы не можем, переговоры идут. Как будет после 7-го тура, это прерогатива нового владельца «НТВ-Плюс» рассказать о своих планах», – добавил Гершкович.

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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 13:27
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    Комментарии (25)
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    Vector
    1436960551
    Пиратство плодите? Ну-ну...
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    neveldomha
    1436962075
    Стоимость просмотра по НАШ ФУТБОЛ составляет 219 руб. в месяц. В среднем это 32 игры. Из них я смотрю только 4, значит в сумме это где-то 26 рублей. Спрашивается почему я должен платить за остальные 28? Или по мнению Гершковича, я должен 8 раз просмотреть, то на что и раза многовато. Неужели нельзя сделать просмотр конкретных матчей и за это платить деньги.
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    cska plus
    1436962202
    \"Суд присяжных\", \"Окончательный вердикт\", Киркоров, Малахов, Пугачева, Гордон, \"давай поженимся\", \"давай разведёмся\" тысячносерийный фильм \"Мухтар\" и т.д., и вся эта бурда по кругу. Канал Россия-2, который якобы спортивный, с утра до вечера крутит америкоские фильмы, вот Вам и программа развитие спорта и футбола в частности.
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    забайкальский армеец
    1436962857
    Пропаганда российского футбола в действии,поучились бы у КХЛ,и полные стадионы и бесплатные трансляции.
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    rubinovyi2
    1436963591
    Как только и сподвигло,на такую невиданную щедрость-один матч.
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    glazik-70
    1436966278
    Всё равно не куплю НТВ +.....
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    112910415
    1436972762
    без разницы
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    weunnu
    1436973849
    Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma
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    spilo
    1436984298
    почему подорожал Наш футбол?
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    ologreds
    1694997609
    numo435748
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