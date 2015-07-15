«Лига-ТВ» одобрила сделку с «НТВ-Плюс» на показ матчей РФПЛ на три сезона

Дочерняя структура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) компания «Лига-ТВ» передала телекомпании «НТВ-Плюс» все медиаправа, кроме коммерческих, на три года, сообщил генеральный директор «Лиги-ТВ» Михаил Гершкович.
В среду было объявлено, что «Лига-ТВ» одобрила сделку с «НТВ-Плюс» на показ матчей чемпионата России по футболу на три сезона. Срок действия прежнего трехлетнего соглашения между «Лигой-ТВ» и «НТВ-Плюс» о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15.
«Переданы все медиаправа, полный пакет, за исключением коммерческих», – сказал Гершкович журналистам, отвечая на вопрос, какие активы включает в себя сделка.
Срок действия трехлетнего соглашения между дочерней структурой РФПЛ «Лига-ТВ» и «НТВ-Плюс» о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15. Ранее исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сообщал, что между РФПЛ и «НТВ-Плюс» достигнуты принципиальные договоренности по поводу телетрансляций.
«Рад озвучить, что вчера совет директоров «Лиги-ТВ» одобрил сделку с «НТВ-Плюс» на 3 сезона, – сказал Гершкович журналистам. – На 7 туров включительно показ в прежнем формате, что и предыдущие три сезона: один матч бесплатно на (федеральном) НТВ в 13:30 (мск), остальные можно смотреть на канале «Наш футбол», который доступен у все тех же кабельных операторов. Финансовые условия разглашать мы не можем, переговоры идут. Как будет после 7-го тура, это прерогатива нового владельца «НТВ-Плюс» рассказать о своих планах», – добавил Гершкович.
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