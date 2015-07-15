"Лига-ТВ" одобрила сделку с "НТВ-Плюс" на показ матчей РФПЛ на три сезона

почему подорожал Наш футбол?
Дочерняя структура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) компания "Лига-ТВ" передала телекомпании "НТВ-Плюс" все медиаправа, кроме коммерческих, на три года, сообщил генеральный директор "Лиги-ТВ" Михаил Гершкович.
Дочерняя структура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) компания "Лига-ТВ" передала телекомпании "НТВ-Плюс" все медиаправа, кроме коммерческих, на три года, сообщил генеральный директор "Лиги-ТВ" Михаил Гершкович.
почему подорожал Наш футбол?
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без разницы
Как только и сподвигло,на такую невиданную щедрость-один матч.
Пропаганда российского футбола в действии,поучились бы у КХЛ,и полные стадионы и бесплатные трансляции.
"Суд присяжных", "Окончательный вердикт", Киркоров, Малахов, Пугачева, Гордон, "давай поженимся", "давай разведёмся" тысячносерийный фильм "Мухтар" и т.д., и вся эта бурда по кругу. Канал Россия-2, который якобы спортивный, с утра до вечера крутит америкоские фильмы, вот Вам и программа развитие спорта и футбола в частности.
Стоимость просмотра по НАШ ФУТБОЛ составляет 219 руб. в месяц. В среднем это 32 игры. Из них я смотрю только 4, значит в сумме это где-то 26 рублей. Спрашивается почему я должен платить за остальные 28? Или по мнению Гершковича, я должен 8 раз просмотреть, то на что и раза многовато. Неужели нельзя сделать просмотр конкретных матчей и за это платить деньги.
За просмотр канала "Наш футбол" , на самом деле я плачу 149 рубчиков, но не в этом дело, не у всех есть кабельное или спутниковое телевидение да и есть люди, к сожалению, которым не по карману эта сумма.
Пиратство плодите? Ну-ну...
Наверно хорошая новость,если понять ,что тут нового.