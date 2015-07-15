"Лига-ТВ" одобрила сделку с "НТВ-Плюс" на показ матчей РФПЛ на три сезона

Дочерняя структура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) компания "Лига-ТВ" передала телекомпании "НТВ-Плюс" все медиаправа, кроме коммерческих, на три года, сообщил генеральный директор "Лиги-ТВ" Михаил Гершкович.





В среду было объявлено, что "Лига-ТВ" одобрила сделку с "НТВ-Плюс" на показ матчей чемпионата России по футболу на три сезона. Срок действия прежнего трехлетнего соглашения между "Лигой-ТВ" и "НТВ-Плюс" о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15.



"Переданы все медиаправа, полный пакет, за исключением коммерческих", - сказал Гершкович журналистам, отвечая на вопрос, какие активы включает в себя сделка.