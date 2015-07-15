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    "Лига-ТВ" одобрила сделку с "НТВ-Плюс" на показ матчей РФПЛ на три сезона

    Дочерняя структура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) компания "Лига-ТВ" передала телекомпании "НТВ-Плюс" все медиаправа, кроме коммерческих, на три года, сообщил генеральный директор "Лиги-ТВ" Михаил Гершкович.

    В среду было объявлено, что "Лига-ТВ" одобрила сделку с "НТВ-Плюс" на показ матчей чемпионата России по футболу на три сезона. Срок действия прежнего трехлетнего соглашения между "Лигой-ТВ" и "НТВ-Плюс" о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15.
    "Переданы все медиаправа, полный пакет, за исключением коммерческих", - сказал Гершкович журналистам, отвечая на вопрос, какие активы включает в себя сделка.
    Срок действия трехлетнего соглашения между дочерней структурой РФПЛ "Лига-ТВ" и "НТВ-Плюс" о трансляциях матчей чемпионата России в премьер-лиге завершился по окончании сезона-2014/15. Ранее исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан сообщал, что между РФПЛ и "НТВ-Плюс" достигнуты принципиальные договоренности по поводу телетрансляций.
    "Рад озвучить, что вчера совет директоров "Лиги-ТВ" одобрил сделку с "НТВ-Плюс" на 3 сезона, - сказал Гершкович журналистам. - На 7 туров включительно показ в прежнем формате, что и предыдущие три сезона: один матч бесплатно на (федеральном) НТВ в 13:30 (мск), остальные можно смотреть на канале "Наш футбол", который доступен у все тех же кабельных операторов. Финансовые условия разглашать мы не можем, переговоры идут. Как будет после 7-го тура, это прерогатива нового владельца "НТВ-Плюс" рассказать о своих планах", - добавил Гершкович.

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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 13:27
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +314

      spilo 15 июля 2015, 21:18

      почему подорожал Наш футбол?

      0
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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:24

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 18:06

      без разницы

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      Рейтинг: +15

      glazik-70 15 июля 2015, 16:17

      Всё равно не куплю НТВ +.....

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      Рейтинг: +197

      cpartak60 > glazik-70 15 июля 2015, 19:03

      я тоже!плевать я на лигу тв хотел!

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 15 июля 2015, 15:33

      Как только и сподвигло,на такую невиданную щедрость-один матч.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 15 июля 2015, 15:20

      Пропаганда российского футбола в действии,поучились бы у КХЛ,и полные стадионы и бесплатные трансляции.

      1
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 15:10

      "Суд присяжных", "Окончательный вердикт", Киркоров, Малахов, Пугачева, Гордон, "давай поженимся", "давай разведёмся" тысячносерийный фильм "Мухтар" и т.д., и вся эта бурда по кругу. Канал Россия-2, который якобы спортивный, с утра до вечера крутит америкоские фильмы, вот Вам и программа развитие спорта и футбола в частности.

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      Рейтинг: +4827

      neveldomha 15 июля 2015, 15:07

      Стоимость просмотра по НАШ ФУТБОЛ составляет 219 руб. в месяц. В среднем это 32 игры. Из них я смотрю только 4, значит в сумме это где-то 26 рублей. Спрашивается почему я должен платить за остальные 28? Или по мнению Гершковича, я должен 8 раз просмотреть, то на что и раза многовато. Неужели нельзя сделать просмотр конкретных матчей и за это платить деньги.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus > neveldomha 15 июля 2015, 15:15

      За просмотр канала "Наш футбол" , на самом деле я плачу 149 рубчиков, но не в этом дело, не у всех есть кабельное или спутниковое телевидение да и есть люди, к сожалению, которым не по карману эта сумма.

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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец > cska plus 15 июля 2015, 15:25

      Полностью согласен,мне в Забайкалье "триколор" обошёлся вместе с установкой 12 тысяч,плюс 1200 пакет,плюс 150 р "наш футбол" .Не хило так пропаганда футбола обходиться.

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      Рейтинг: +254

      Vector 15 июля 2015, 14:42

      Пиратство плодите? Ну-ну...

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      Рейтинг: +29

      alrex sm 15 июля 2015, 14:41

      Наверно хорошая новость,если понять ,что тут нового.

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