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    В Премьер-лиге введена система добровольной идентификации болельщиков

    Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о нововведениях в новом сезоне Премьер-лиги. По словам руководителя, за добровольную дачу паспортных данных болельщики будут получать призы:

    "Вопросы безопасности - одни из самых главных при организации чемпионата", – отметил Мейтин. - "Мы провели инспекцию всех стадионов и убедились в том, что они соответствуют предъявляемым требованиям. Единственное, на новом стадионе в Уфе пока не установлена система видеонаблюдения.
    Основная нагрузка по обеспечению безопасности ложится на принимающий клуб. Как вы могли заметить, количество сотрудников полиции в чашах стадионов минимально.
    Мы приняли решение, что в этом году мы не будем использовать стадионы второй категории. В прошлом сезоне матчи на таких аренах вызывали негативный резонанс. Если основной стадион будет не готов к проведению матча, то игра состоится на резервном стадионе.
    В регламент чемпионата России внесена новая статья – система добровольной идентификации болельщиков. Каждый может предоставить свои паспортные данные, получить личный идентификационный номер и получать за это разнообразные привилегии от партнеров и спонсоров команд. Посещая большое количество матчей и набирая тем самым баллы, зарегистрированный болельщик будет получать приятные призы вроде посещения тренировки любимой команды или ужин с игроками".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 13:10
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:36

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +88

      хай 15 июля 2015, 16:43

      что за дрянь.давйте еще стукачество развивать

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 15 июля 2015, 16:20

      Я уже испугался, что болельщикам начнут чипы в загривок вшивать. Типа добровольная идентификация, как у домашних животных :))))

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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 15 июля 2015, 15:37

      При регистрации будем подавать декларацию:
      1 Сколько фаеров внёс на стадион?
      2 Сколько вынес?
      А, хорошо будем вести разрешат пару раз с применение мата высказать своё мнение по поводу увиденного матча.

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 15:24

      Как быть с Гулливерами?!))

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      Рейтинг: +365

      n272nm > cska plus 15 июля 2015, 16:24

      Гулливер посетил суд, пообщался с Грантом, принес свои извинения, что бы тот не подавал иск, получил условное наказание и до сих пор имеет секс с родным клубом, который пытается взыскать с Гулливера стоимость штрафа и т.д. Так что 45-летнему дураку хватило приключений на свою старую задницу. Если каждый раз будут отлавливать идиотов, которые не хотят спокойно смотреть футбол и тащить их в суд, то никаких проблем с "гулливерами" не будет.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus > n272nm 15 июля 2015, 19:44

      или Гулливеров не будет!

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      Рейтинг: +365

      n272nm > cska plus 16 июля 2015, 00:44

      Как вариант. Хотя у меня все есть смутные сомнения. Гулливер мой сверстник. Ему 45 лет. Лично мне его поступок необъясним. От слова совсем. Потому что в его возрасте такие поступки могут совершать не только лишь все :))) Короче, если масла в голове нет, то через задницу его не вольешь. Поэтому время от времени гулливеры будут появляться. Особо одаренные имбицилы без тени сомнения на лице. Неизбежные тупиковые ветви теории старика Дарвина. Но это неизбежность. Она будет существовать при любом раскладе.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 15:23

      Надо ввести обязательную идентификацию, как ОСАГО, особенно для спартачей!

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      Рейтинг: +686

      старина > cska plus 15 июля 2015, 21:35

      а коням ставить тавро на задней ноге)

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      Рейтинг: +114

      denmig 15 июля 2015, 15:07

      а нужна система обязательной сертификации болел ! - особенно сан пезовских и ..онеообразных!

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 14:50

      довольно-таки маниловский проект

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      Рейтинг: +254

      Vector 15 июля 2015, 14:38

      Подержи фаер, а то я идентифицировался....

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      Рейтинг: +653

      New_Look 15 июля 2015, 14:11

      откуда у питерских паспорта? Половина из них не достигли 14 лет, другая половина - обитатели ночлежек, где документы не нужны!

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