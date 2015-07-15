В Премьер-лиге введена система добровольной идентификации болельщиков

Директор по безопасности РФПЛ Александр Мейтин сообщил о нововведениях в новом сезоне Премьер-лиги. По словам руководителя, за добровольную дачу паспортных данных болельщики будут получать призы:
"Вопросы безопасности - одни из самых главных при организации чемпионата", – отметил Мейтин. - "Мы провели инспекцию всех стадионов и убедились в том, что они соответствуют предъявляемым требованиям. Единственное, на новом стадионе в Уфе пока не установлена система видеонаблюдения.
Основная нагрузка по обеспечению безопасности ложится на принимающий клуб. Как вы могли заметить, количество сотрудников полиции в чашах стадионов минимально.
Мы приняли решение, что в этом году мы не будем использовать стадионы второй категории. В прошлом сезоне матчи на таких аренах вызывали негативный резонанс. Если основной стадион будет не готов к проведению матча, то игра состоится на резервном стадионе.
В регламент чемпионата России внесена новая статья – система добровольной идентификации болельщиков. Каждый может предоставить свои паспортные данные, получить личный идентификационный номер и получать за это разнообразные привилегии от партнеров и спонсоров команд. Посещая большое количество матчей и набирая тем самым баллы, зарегистрированный болельщик будет получать приятные призы вроде посещения тренировки любимой команды или ужин с игроками".
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