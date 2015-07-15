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    "Реал" нацелился на голкипера сборной Аргентины

    Тренерский штаб мадридского "Реала" проявляет интерес к голкиперу сборной Аргентины Серхио Ромеро.
    "Королевский клуб" заинтересовался Ромеро вследствие того, что может не суметь приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. "Сливочные" проявляли интерес и к стражу ворот "Эспаньола" Кико Касилье, однако не могут договориться с каталонским клубом относительно суммы трансферной компенсации за игрока.
    Ромеро, чьим последним клубом была "Сампдория", интересовалась и "Рома", которая была близка к тому, чтобы подписать с ним контракт. Однако, как сообщает источник, футболист приостановил процесс переговоров, когда ему позвонили представители "Реала".

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    Источник: Marca

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    15.07.2015 13:05
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    Комментарии102
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      Рейтинг: +32

      Kolyash 16 июля 2015, 09:25

      Дайте уже проявить себя Навасу зря брали его что ли

      0
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      Рейтинг: +392

      juventus186 16 июля 2015, 03:25

      Перестал успел подна......ать всем:
      1. Касильясу - тот ушел
      2. Роме.- вратаря решил увести
      3. Нервы потрепал МЮ и их вратарю
      А все из-за того, что ему стал не нравиться Икер!!!
      Для него, кроме денег , есть еще что-нибудь ценное???

      0
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      Рейтинг: +226

      рус фан 16 июля 2015, 01:50

      Ромеро особых ляпов на КА не допускал считаю, нормально отыграл, на годик в качестве запасного почему нет.

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 22:35

      маловероятно

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 22:27

      млаовероятно

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 15 июля 2015, 22:04

      «Реал» остался самым дорогим клубом мира, «Барселона» и «МЮ» – в пятерке

      Журнал Forbes составил традиционный рейтинг пятидесяти самых дорогих клубов мира.

      Первое место в рейтинге продолжает занимать мадридский «Реал». Стоимость испанского клуба оценивается в 3,26 миллиарда долларов. Первая десятка выглядит так.

      1. «Реал» – 3,26 миллиарда долларов.

      2-3. «Даллас Ковбойс» (американский футбол) – 3,2 млрд долларов.

      2-3. «Нью-Йорк Янкис» (бейсбол) – 3,2 млрд долларов.

      4. «Барселона» – 3,16 млрд долларов.

      5. «Манчестер Юнайтед» – 3,1 млрд долларов.

      6-7. «Лос-Анджелес Лейкерс» (баскетбол) – 2,6 млрд долларов.

      6-7. «Нью-Ингленд Пэтриотс» (американский футбол) – 2,6 млрд долларов.

      8. «Нью-Йорк Никс» (баскетбол) – 2,5 млрд долларов.

      9-10. «Лос-Анджелес Доджерс» (бейсбол) – 2,4 млрд долларов.

      9-10. «Вашингтон Редскинс» (американский футбол) – 2,4 млрд долларов.

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      Рейтинг: +256

      Arhive 15 июля 2015, 21:16

      Вратарь должен быть либо немцем, либо итальянцем.

      0
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      Рейтинг: +1055

      3ton > Arhive 15 июля 2015, 21:59

      есть варианты ?

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia > 3ton 15 июля 2015, 22:05

      Буффон или Нойер.))

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      Рейтинг: +198

      Smithy 15 июля 2015, 21:11

      я вообще слышал что могут акинфеева подписать, даж не знаю как это комментировать

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 15 июля 2015, 21:09

      А это зря он никакой(((

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 15 июля 2015, 20:41

      столько целятся, стреляйте уже!

      2
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