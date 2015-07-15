"Реал" нацелился на голкипера сборной Аргентины

Тренерский штаб мадридского "Реала" проявляет интерес к голкиперу сборной Аргентины Серхио Ромеро.

"Королевский клуб" заинтересовался Ромеро вследствие того, что может не суметь приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. "Сливочные" проявляли интерес и к стражу ворот "Эспаньола" Кико Касилье, однако не могут договориться с каталонским клубом относительно суммы трансферной компенсации за игрока.