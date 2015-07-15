"Реал" нацелился на голкипера сборной Аргентины

Тренерский штаб мадридского "Реала" проявляет интерес к голкиперу сборной Аргентины Серхио Ромеро.
"Королевский клуб" заинтересовался Ромеро вследствие того, что может не суметь приобрести вратаря "Манчестер Юнайтед" Давида де Хеа. "Сливочные" проявляли интерес и к стражу ворот "Эспаньола" Кико Касилье, однако не могут договориться с каталонским клубом относительно суммы трансферной компенсации за игрока.
Ромеро, чьим последним клубом была "Сампдория", интересовалась и "Рома", которая была близка к тому, чтобы подписать с ним контракт. Однако, как сообщает источник, футболист приостановил процесс переговоров, когда ему позвонили представители "Реала".
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