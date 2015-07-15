Нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко может перейти в "Кубань" на правах свободного агента.



Как сообщает источник, сейчас стороны ведут переговоры об условиях личного контракта игрока.





Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: Павлюченко выступал за "Локомотив" с 2012 года, однако по истечении прошлого сезона стороны не договорились о продлении соглашения. В своей карьере 33-летний форвард также выступал за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Спартак" и "Тоттенхэм".! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!