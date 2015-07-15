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    Павлюченко может перейти в "Кубань"

    Нападающий "Локомотива" Роман Павлюченко может перейти в "Кубань" на правах свободного агента.

    Как сообщает источник, сейчас стороны ведут переговоры об условиях личного контракта игрока.
    Павлюченко выступал за "Локомотив" с 2012 года, однако по истечении прошлого сезона стороны не договорились о продлении соглашения. В своей карьере 33-летний форвард также выступал за "Динамо" (Ставрополь), "Ротор", "Спартак" и "Тоттенхэм".

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 13:00
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +19

      weunnu 15 июля 2015, 18:35

      Хочешь бешеного секса по 2-3 часа, сильной эрекции, долго не кончать и увеличение размеров полового члена?!Теперь это возможно и безопасно!Вот сами почитайте -- http://emacho.gu.ma

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 15 июля 2015, 18:29

      С такими приобретениями поздравляю Кубань с десятым местом.

      1
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 15 июля 2015, 17:24

      Ромка то сам из Нальчика будет, а Кубань поближе к дому.

      0
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams 15 июля 2015, 16:56


      Глупенький, глупенький Буратино...

      2
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      Рейтинг: +227

      ВЕЖЛИВЫЙ РУССКИЙ 15 июля 2015, 16:18

      Почему бы и нет?

      0
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 16:16

      Правильно!

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      Рейтинг: +533

      Levadia 15 июля 2015, 15:41

      Локо не смог предложить Роме требуемой зарплаты,а Кубань может?Странно.

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      Рейтинг: +124

      обломов 15 июля 2015, 15:38

      Прямо хоспис какой то в Кубани!Всех полумертвых собирают ждать тихой кончины карьеры!!!!

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      Рейтинг: +11

      SERGIK2010 15 июля 2015, 15:37

      А Бесчастных вернуть не хочет?!! Кубань-Пенсионер прям получается. Хохлов обещал молодым дать шанс, но видно руководство нашло с ним общий язык. Опять манибол со сливанием матчей нас ждет

      1
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      Рейтинг: +2519

      Челнинец 15 июля 2015, 15:33

      Связка аршавин и Павлюченко нервишки подпортит Москвичам!

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