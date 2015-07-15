Чичарито интересен "Вест Хэму"

Английский "Вест Хэм" в скором времени начнет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу переезда в Лондон мексиканского нападающего Чичарито. "Красные дьяволы" затребуют за футболиста 11 миллионов евро. На игрока, проведшего прошлый сезон на правах аренды в "Реале", также претендуют "Рома", "Галатасарай" и "Бешикташ".



Если у "молотобойцев" не получится приобрести Чичарито, то они переключат свое внимание на Маттиа Дестро.



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