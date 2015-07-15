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    Чичарито интересен "Вест Хэму"

    Английский "Вест Хэм" в скором времени начнет переговоры с "Манчестер Юнайтед" по поводу переезда в Лондон мексиканского нападающего Чичарито. "Красные дьяволы" затребуют за футболиста 11 миллионов евро. На игрока, проведшего прошлый сезон на правах аренды в "Реале", также претендуют "Рома", "Галатасарай" и "Бешикташ".

    Если у "молотобойцев" не получится приобрести Чичарито, то они переключат свое внимание на Маттиа Дестро.

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    Источник: Daily Mail

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    15.07.2015 11:06
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +253

      Inside91 16 июля 2015, 00:47

      В Рому бы его.

      0
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      Рейтинг: +25

      ode 15 июля 2015, 16:49

      Вест Хэм его просто не потянет финансово. Откуда у них такие деньги?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 12:55

      Ехал бы уже в Турцию

      0
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      Рейтинг: +138

      Fester_Addams > sir_Alex 15 июля 2015, 17:02

      Good evening, Sir!

      Зачем ему в Турцию? Он будет востребован в большинстве клубов АПЛ.

      З.Ы. хотя в Турции в этом сезоне приличная компания собирается, особенно у Фенера, Рубилово за чемпионство будет не шуточное.

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex > Fester_Addams 16 июля 2015, 08:47

      Вот именно! В Турции есть шанс поиграть в ЛЧ, в отличие от "молотобойцев". При всём моём уважении к любимой команде Стива Харриса

      0
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      Рейтинг: +1994

      Mоnоlo 15 июля 2015, 11:42

      Никто не хочет возвращаться в Манчестер.

      4
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 15 июля 2015, 11:28

      Вся суть бывшего манка.. нынче тряпка.

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look 15 июля 2015, 11:28

      в статье ошибки, правильно писать: Чичолина интересна геронтофилам!

      0
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      Рейтинг: +13

      Чижик > New_Look 15 июля 2015, 12:45

      По твоему комментарию можно сделать вывод,что ты ошибка природы.

      2
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      Рейтинг: +653

      New_Look > Чижик 15 июля 2015, 13:52

      у тебя фрагмент тела, отвечающий за выводы, еще не вырос и не развился должным образом, так что ты погоди с выводами, годков 10. И правильно развивай мозг, он не всегда развивается пропорционально возрасту, иногда просто занимает место в черепушке

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      Рейтинг: +13

      Чижик > New_Look 16 июля 2015, 00:35

      Ты чё врач?))))

      1
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      Рейтинг: +60

      Барабуля 15 июля 2015, 11:16

      Если его Сарай подпишет то новый сезон в Турции обещает быть жарким. Конечно при условии что Бешикташ еще усилится, например нашим Кэмпбеллом.

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