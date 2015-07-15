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    "Арсеналу" нужен Дракслер

    Лондонский "Арсенал" в ближайшее время вновь предпримет попытку приобрести полузащитника немецкого "Шальке" Юлиана Дракслера. Сообщается, что англичане вот уже три года тщетно пытаются заполучить футболиста, но всякий раз получали отказ на трансфер. Хавбек нужен лично главному тренеру "пушкарей" Арсену Венгеру.

    Вполне вероятно, что на этот раз "рудокопы" попрощаются с Дракслером, ибо именно на его место из "Интера" приобретается Джердан Шакири.

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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 10:41
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 16 июля 2015, 17:27

      Было бы здорово его заполучить.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 16 июля 2015, 03:46

      Арсен сказал- Арсена послали. Арсен снова говорит. Арсен ,что тупой.

      0
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      Рейтинг: +11

      Maloy_44 15 июля 2015, 21:44

      Надеюсь не отдадут!

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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 20:55

      я шутку придумал: арсеналу нужны яйца, без стальных яиц, с.ка никуда

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      Рейтинг: +107

      YRunner > урфинДжо 15 июля 2015, 22:19

      Ты просто гуру шуток.

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      Рейтинг: +36

      666roza777 > урфинДжо 15 июля 2015, 22:40

      Расскажи это Санчесу.
      Он своими яйцами орехи может спокойно колоть.

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      Рейтинг: +19

      Mr_Arsenal 15 июля 2015, 20:54

      опорники - Коклен, Артета и Касорла играет ближе к опорной зоне. Фламини надеюсь продадут. Уилшер и Рэмси не играют в опорной зоне, это атакующие полузащитники. Оливье Жиру продать и Александра Ляказетта купить. Косиелни продать в Реал и купить Абденнура

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      Рейтинг: +36

      666roza777 > Mr_Arsenal 17 июля 2015, 23:36

      С Косельни не соглашусь.
      Он как стойкий солдатик в Арсе.
      Как он в ответных играх с Манками и Челси тащил это просто шик!
      Но это вряд ли кто заметил.
      Конечно бывают ошибки, но нет таких, кто их не делает.
      А вот, когда получается так, что сзади остается один Мертезакер у меня глаз дергается.
      Просто за то что он очень медлителен я бы лучше его выставил на витрину.

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      Рейтинг: +21

      ZaZizu 15 июля 2015, 19:46

      "лично главному тренеру"-это газон косить?

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      Рейтинг: +19

      Mr_Arsenal 15 июля 2015, 17:22

      Арсеналу нужны еще Гулям, Ляказет, Абненнур, В.Карвальо

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      Рейтинг: +1532

      starche 15 июля 2015, 17:19

      Неплохо бы.

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      Рейтинг: +76

      Шмавон 15 июля 2015, 16:57

      конкуренция не помешает

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      Рейтинг: +13

      359569 15 июля 2015, 15:38

      Арсеналу не нужен Дракслер...таких как он в Арсенале хватает...Арсеналу нужен Кавани

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