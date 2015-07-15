Ромеро может оказаться в "МЮ"

Голкипера итальянской "Сампдории" Серхио Ромеро СМИ активно сватают в английский "Манчестер Юнайтед". Вероятно, "красные дьяволы" рассматривают аргентинца в качестве замены Виктору Вальдесу, который готовится уйти в аренду в "Валенсию".



Ромеро также интересен "Роме" и "Атлетико". В прошлом чемпионате Италии южноамериканец провел 10 матчей и 12 раз пропустил.



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