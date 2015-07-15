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    Ромеро может оказаться в "МЮ"

    Голкипера итальянской "Сампдории" Серхио Ромеро СМИ активно сватают в английский "Манчестер Юнайтед". Вероятно, "красные дьяволы" рассматривают аргентинца в качестве замены Виктору Вальдесу, который готовится уйти в аренду в "Валенсию".

    Ромеро также интересен "Роме" и "Атлетико". В прошлом чемпионате Италии южноамериканец провел 10 матчей и 12 раз пропустил.

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    Источник: Sportbox.ru

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    15.07.2015 10:25
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +107

      YRunner 16 июля 2015, 22:32

      Не перемудрить бы с воротчиками.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 15 июля 2015, 20:38

      Мешок Юнайтед всех купить собрался.

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      Рейтинг: +253

      Inside91 > AlexanderP622 16 июля 2015, 00:46

      Твой дешевый комментарий, нам достался бесплатно.

      0
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      Рейтинг: +191

      lobsterdam 15 июля 2015, 20:31

      кто смотрит серию-а, тот его знает, а я про сампдорию знаю только то, что ее тренировал Михайлович, обладающий мощнейшей пушкой и которого удалили на ЧМ.

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      Рейтинг: +64

      Real Madrid-C 15 июля 2015, 16:15

      В последнее время везде вратари курируются

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      Рейтинг: +138

      CatMatros 15 июля 2015, 15:57

      На самом деле Андерс(Линдегор) очень не плохой кипер.
      Вполне достойно стоит в рамке.Не пойму зачем эти эксперименты.
      Плюс ко всему Ваня (Малинкович) подрастает.Уже 202 рост в 18 лет)))Через пару лет можно пробовать иногда в основу его.

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      Рейтинг: +136

      Dodge87 > CatMatros 15 июля 2015, 16:21

      ну это слух..у каждого ТОП клуба на карандаше десятки игроков...ведут год два...так что на такие слухи обращать внимание не стоит

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      Рейтинг: +191

      lobsterdam > CatMatros 15 июля 2015, 20:32

      линдегор засиделся, хотя и вправду если была бы у него практика, он очень даже достойно бы выглядел.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 14:12

      Уж лучше Вальдеса оставить

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      Рейтинг: +870

      jet_set 15 июля 2015, 13:28

      Лучше вообще без вратаря играть, чем с этим клоуном.

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      Рейтинг: +196

      Forint 15 июля 2015, 12:09

      ого! как ман юнайтед загнул с ребусами вокруг своих вратарей

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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 15 июля 2015, 11:25

      не знаю помню выпускали когда линдегора, он выглядел вполне достойным вратарем...

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      Рейтинг: +60

      Барабуля 15 июля 2015, 11:14

      Мешковина рваная.

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