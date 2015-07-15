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    "Рома" купит Джеко только в случае продажи Романьоли

    Итальянская "Рома" в ближайшее время планирует расстаться со своим защитником Алессио Романьоли, которого очень хочет видеть в своих рядах "Милан". Выручить за молодого футболиста "волчица" хочет как минимум 25 миллионов евро. Если эти средства будут получены, то римляне приобретут нападающего английского "Манчестер Сити" Эдина Джеко.

    Надо отметить, что англичане и итальянцы уже долгое время не могут договориться об условиях рассрочки оплаты трансфера боснийца.

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    Источник: Football Italia

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    15.07.2015 10:14
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 16 июля 2015, 00:42

      Рома просто дождется, что его перехватит Интер и прикупит вместе с Йоветичем))

      0
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      Рейтинг: +318

      SpartakАдекват 15 июля 2015, 20:56

      Думаю, что от продажи Романьоли Рома не потеряет ровным счётом ничего. Тем более, если учесть, сколько он вообще матчей провёл в стартовом составе римлян) Да и не факт, что Алессио будет усилением для Милана.
      Так что, на мой взгляд, Рома только выиграет от этой продажи, а потом можно за Джеко бороться.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 15 июля 2015, 13:33

      25 млн. евро...мдааа. Милан может прогореть с этим трансфером.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 12:45

      Оборотных средств не хватает?

      0
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      Рейтинг: +1707

      kkomov 15 июля 2015, 11:54

      а как же Рондон?

      0
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      Рейтинг: +24

      Kid Ink-95 15 июля 2015, 10:28

      Мда..Джеко однозначно в любом клубе пригодиться)ну мля ему уже 29,.и просят за него больше 20лямов,уж лучше Дестро оставить что ли,.или напа помоложе сыскать,.имхо а так от продажи Жервиньо и Романьоли хорошие бабки на топ напа наскребут

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      Рейтинг: +182

      ИгУаИн001 > Kid Ink-95 15 июля 2015, 11:26

      Негредо за 30 сплавили летучим мышам

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