Тейшейра: "Мы показали силу "Шахтера"

Футболист донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра прокомментировал исход вчерашнего матча за Суперкубок Украины, где его команда со счетом 2:0 обыграла киевское "Динамо".



"Матч получился таким же, что и в финале Кубка Украины. В тот раз нам немного не повезло, а вчера мы показали хороший футбол. Да и удача пришла. Получилось продемонстрировать силу "Шахтера". Пенальти я не бил потому, что еще в раздевалке главный тренер сказал, что исполнять будет Дарио Срна. Хорват смог забить. Очень важно также, что я впервые вышел на поле в качестве вице-капитана. Все-таки уже пять лет в команде, со всеми хорошо знаком. Если возникают какие-то проблемы, то футболисты подходят ко мне или к Мирче Луческу. Я пытаюсь помогать", - сказал бразилец.



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