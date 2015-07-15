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    Тейшейра: "Мы показали силу "Шахтера"

    Футболист донецкого "Шахтера" Алекс Тейшейра прокомментировал исход вчерашнего матча за Суперкубок Украины, где его команда со счетом 2:0 обыграла киевское "Динамо".

    "Матч получился таким же, что и в финале Кубка Украины. В тот раз нам немного не повезло, а вчера мы показали хороший футбол. Да и удача пришла. Получилось продемонстрировать силу "Шахтера". Пенальти я не бил потому, что еще в раздевалке главный тренер сказал, что исполнять будет Дарио Срна. Хорват смог забить. Очень важно также, что я впервые вышел на поле в качестве вице-капитана. Все-таки уже пять лет в команде, со всеми хорошо знаком. Если возникают какие-то проблемы, то футболисты подходят ко мне или к Мирче Луческу. Я пытаюсь помогать", - сказал бразилец.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    15.07.2015 09:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +268

      Evgeny88 15 июля 2015, 18:08

      уделали коклов

      0
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 15 июля 2015, 16:50

      Теперь только чемпионство

      0
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      Рейтинг: +47

      gabba 15 июля 2015, 13:24

      Поздравляю Шахтер. Им сейчас победа нужна как никогда.

      0
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      Рейтинг: +35

      Parick 15 июля 2015, 12:49

      Шахтер надо переименовать в Ополченец!!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 12:40

      Ещё как показали!

      0
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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 15 июля 2015, 11:35

      Луческу гениален, то что он смог построить такой клуб в слабом чемпионате с взаимозаменяемостью и приемственностью игроков, заслуживает огромного уважения.

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 15 июля 2015, 11:32

      Какой же классный игрок Алекс, рад что ещё сезон он точно будет играть за Шахтер. Он стабильнее чем ушедший Коста, причем он обладает бешенной скоростью и может сыграть и на фланге, но у Шахтера и так много вингеров.

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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik > MariupolFERD 15 июля 2015, 12:57

      Скорость и контроль тела и мяча на скорости у него действительно хороши, выносливость хорошая.Коста был порезче в стартовых движениях, да и удар у него все-таки хлесткий и посильнее, я так думаю.

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      Рейтинг: +51

      Cskaz 15 июля 2015, 10:22

      Мужчины!

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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 15 июля 2015, 10:18

      От души поздравляю Шахту с очередным трофеем!!!

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      Рейтинг: +442

      spartak never die 15 июля 2015, 10:17

      Шахтер сила!!!
      Донбасс сила!!!

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