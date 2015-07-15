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    Мостовой: "Новый лимит вряд ли поможет сборной"

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вчерашнее решение исполкома РФС утвердить лимит на легионеров в РФПЛ с формулой "6+5".

    "Не улавливаю связи между лимитом и игрой сборной. Вместо "7+4" сделали "6+5", но не думаю, что из-за одного лишнего россиянина на поле что-то изменится. У нас и без этого вызывается достаточное количество футболистов в сборную, причем сильнейшие. Игроков у нас хватает. Взять "Зенит", к примеру. Там какой-то россиянин не играет не потому, что раньше можно было выпустить больше иностранцев, а потому, что они просто сильнее", - сказал Мостовой.

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    Источник: Р-Спорт

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    15.07.2015 09:39
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    Комментарии95
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:47

      Лимит только мешает нашему футболу!

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      Рейтинг: +177

      artsinalex 16 июля 2015, 00:26

      Вопрос не в лимите, а в качестве подготовки молодых футболистов. Какой бы лимит не был, но с таким уровнем развития молодняка мы еще не скоро увидим игроков даже уровня Титова или Лоськова. Грубо говоря, у нас щас просто перестали производить конкурентноспособный футбольный материал.

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      Рейтинг: +32

      Сп62 15 июля 2015, 23:44

      Не понимаю тех, кто за отмену лимита. Ну будут играть в основе 11 легионеров, а в сборную будем брать, как Капелло из дубля? Смешно! РФС пытается хоть что-то изменить. Конечно, этого недостаточно. Необходимо, как здесь многие высказывались, продумать систему оплаты игроков, чтобы действительно они получали не за присутствие на стадионе, а за свой труд.

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      Рейтинг: +32

      Сп62 15 июля 2015, 23:19

      Мостовой не прав. Сегодня это решение пользы уже не принесёт, но в будущем оно заставит работать клубы со ставкой на своих воспитанников.

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      Рейтинг: +177

      artsinalex > Сп62 16 июля 2015, 00:28

      Как тебе воспитанники спартака макеев, паршивлюк, брызгалов, дзюбилдо, обухов, тимофеев и прочие? Понравились?

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      Рейтинг: +658

      Zivs 15 июля 2015, 21:25

      не прав.

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      Рейтинг: +226

      salaga 15 июля 2015, 20:45

      Эта чушь нужна Мутко для того, чтобы заявить, что сделали всё возможное.

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      Рейтинг: +111

      spartacus333 15 июля 2015, 18:27

      вместо введения лимита надо было бы ввести жесткие критерии по найму легионеров. чтобы попадали только качественные футболисты, реально способные усилить российский чемпионат. к примеру выдавать разрешение на труд только тем игрокам, которые выступают за сборные своих стран или что то в этом роде. это так на вскидку. в этом случае и лимитов никаких вводить не надо. иностранного ширпортеба автоматически было бы в 10 раз меньше, чем сегодня бегают.

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      Рейтинг: +114

      denmig 15 июля 2015, 15:53

      так тебя шибко то и не спрашивают! лимит нужен и все тут ! один лишний русский - поле из 16 для выбора в рос сбор

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      Рейтинг: +126

      vrossiinetfutbola > denmig 16 июля 2015, 09:16

      его как раз спрашивают в отличии от тебя. ты-то шибко в футболе не сечёшь, походу. а он - профи.

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      Рейтинг: +114

      denmig > vrossiinetfutbola 17 июля 2015, 11:04

      вот из за таких как ты - в россии и нет футбола

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      Рейтинг: +114

      Hikaru Famous 15 июля 2015, 15:01

      все футболеры говорят, что лимит это хрень, но нет.. Будем делать так как говорят всякие чинуши, которые 1 матч в жизни видели и то по телеку..

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      Рейтинг: +32

      Сп62 > Hikaru Famous 15 июля 2015, 23:21

      Эти футболёры как раз и думают не о сборной, а о своих узких интересах.

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond 15 июля 2015, 14:18

      Если ничего не делать, то ничего и не будет. Считаю лимит правильной мерой - нужно постепенно год за годом ужесточать лимит, тогда больше российских игроков смогут пробиваться в состав и получать полноценную игровую практику. Вон молодежь U19 подрастает отличная - где она будет играть через пару-тройку лет, во второй лиге?

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      Рейтинг: +22

      Менестрель > Serg_Diamond 15 июля 2015, 14:42

      там же где играют все остальные пять поколений молодежи, на лавке, потому что у них Российский паспорт и напрягаться необязательно

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      Рейтинг: +93

      stachel > Serg_Diamond 15 июля 2015, 14:55

      Почему не делать? Надо лимит вообще отменить! Отличная молодежь пусть начиная со 2-й лиги пробивает себе дорогу наверх, доказывая свою "отличность" в честной конкуренции. Полноценная игровая практика дожна быть результатом конкурентной борьбы за место в составе и стимулом для проф. роста! Иначе эта практика превратится в пустое хождение по полю с кислым выражением лица.

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      Рейтинг: +114

      Serg_Diamond > stachel 15 июля 2015, 15:06

      Ну и будут бегать в российской команде "10 негритят" - африканцы - работоспособные, выносливые, стоят не дорого, сбежать из условной Нигерии и поиграть почти за еду в российском клубе для них будет за счастье)) А российские игроки будут сидеть на лавке

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      Рейтинг: +93

      stachel > Serg_Diamond 15 июля 2015, 15:47

      Футбол - не легкая атлетика. Для игры в футбол кроме выносливости нужны еще многие другие качества. Талант прежде всего! Среди игроков экстра-класса европеоидная расса представлена несравнимо шире чем негроидная. Если "отличная" молодежь продемонстрирует свой игроцкий талант, жажду борьбы и желание повышать свое мастерство, никакие негритята их из состава не вытеснят. Может быть только ежли Ахмет Муса :)

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      Рейтинг: +41

      skiros > Serg_Diamond 15 июля 2015, 18:14

      То что у нас за 20 лет не появилось не одного игрока уровня хотя бы Аршавина, тоже вина иностранцев? Логику включить никак нельзя?

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