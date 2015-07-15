Мостовой: "Новый лимит вряд ли поможет сборной"

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал вчерашнее решение исполкома РФС утвердить лимит на легионеров в РФПЛ с формулой "6+5".



"Не улавливаю связи между лимитом и игрой сборной. Вместо "7+4" сделали "6+5", но не думаю, что из-за одного лишнего россиянина на поле что-то изменится. У нас и без этого вызывается достаточное количество футболистов в сборную, причем сильнейшие. Игроков у нас хватает. Взять "Зенит", к примеру. Там какой-то россиянин не играет не потому, что раньше можно было выпустить больше иностранцев, а потому, что они просто сильнее", - сказал Мостовой.



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