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    Перес: "Касильяс просто устал от того, что происходило"

    Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пространно рассказал о причине ухода из команды давнего ее лидера Икера Касильяса, который теперь будет защищать цвета "Порту".

    "Икер устал от всего того, что происходило, и решил уйти. Мы поговорили и поняли друг друга", - сказал Перес.

    Вероятно, главный человек "сливочных" имеет в виду поведение фанатов команды, которые нередко позволяли себе обструкцию в адрес Касильяса.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 09:14
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    Комментарии79
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 15 июля 2015, 20:08

      мне кажется или Перес действительно тянет Реал в болото?

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      Рейтинг: +370

      Apsny 15 июля 2015, 16:45

      Надоели нападки, вот и все.

      1
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      Рейтинг: +662

      Triem 15 июля 2015, 15:13

      На самом деле от Переса убежал!

      0
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      Рейтинг: +55

      Aza23becks 15 июля 2015, 14:44

      Редакция не понимает смысл значения слова "пространно"

      0
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      Рейтинг: +41

      skiros > Aza23becks 15 июля 2015, 18:46

      Сколько новостей тут, но не одной пространной не видел))) Да и зачем редакции это, главное это побольше умных слов.

      0
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      Рейтинг: +77

      Chelseaman 15 июля 2015, 13:27

      а что вы хотели, что перес выйдет и скажет что-то типа "ну да, я мyдaк" ?

      4
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      Рейтинг: +662

      Triem > Chelseaman 15 июля 2015, 15:14

      Точно в "десятку"!

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      Рейтинг: +15

      fenixbet 15 июля 2015, 13:22

      Касильяс не собирался никуда уходить - пока муд*ило Перес не вытравил его из команды. Как в российском футболе - лишь бы бабки отмыть через трансферы

      0
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      Рейтинг: +85

      777БАРС52 15 июля 2015, 12:56

      перес даже не перец, он просто редиска!

      4
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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец 15 июля 2015, 11:55

      https://www.youtube. com/watch?v=ekzoey2Dqa8

      Посмотрите как он плачет на пресс-конференции, и этот м*удак еще говорит что он сам захотел уйти.

      4
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > Hезнакомец 15 июля 2015, 12:13

      Почему Перестал еще не убили собственнын болельщики , если он всех достал?:-))

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      Рейтинг: +92

      beslan1995 > Hезнакомец 15 июля 2015, 13:27

      Хави тоже плакал,когда прощался с барсой!!!

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      Рейтинг: +730

      Hезнакомец > beslan1995 15 июля 2015, 14:52

      Ты этому удивлен?
      Оба любят своих клубов, только это два разные истории, один сам ушел, другого выкинули как мусор.

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      Рейтинг: +309

      ABRAM995 15 июля 2015, 11:50

      Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль раскритиковал экс-президентов каталонского клуба Сандро Роселя и Хосепа Марию Бартомеу. Абидаль отметил, что Росель и занимавший в его времена пост вице-президента клуба Бартомеу поступили с ним нечестно.

      «Я покинул «Барселону» плача, поскольку были люди, которые не выполнили своё обещание», — приводит слова Абидаля Marca.

      Абидаль защищал цвета каталонского клуба с 2007 по 2013 год. В марте 2011 году клуб сообщил, что у игрока диагностирована злокачественная опухоль печени. Он дважды подвергался хирургическому вмешательству и сумел победить болезнь, однако сине-гранатовые контракт с ним не продлили. В результате он перешёл в «Монако», а завершил свою карьеру в греческом клубе «Олимпиакос».

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      Рейтинг: +870

      jet_set > ABRAM995 15 июля 2015, 13:26

      Да как ты посмел такое написать?
      Сейчас барсаглоры начнуть резать себе вены)

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      Рейтинг: +360

      Happyboy Barca 15 июля 2015, 11:32

      мерзко было смотреть на то как один кас на прессконфиренции и никого из представителей реала . А второе прощание вообще смех, откупится решили. Барса больше чем клуб

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