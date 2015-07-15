Перес: "Касильяс просто устал от того, что происходило"

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес пространно рассказал о причине ухода из команды давнего ее лидера Икера Касильяса, который теперь будет защищать цвета "Порту".



"Икер устал от всего того, что происходило, и решил уйти. Мы поговорили и поняли друг друга", - сказал Перес.



Вероятно, главный человек "сливочных" имеет в виду поведение фанатов команды, которые нередко позволяли себе обструкцию в адрес Касильяса.



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