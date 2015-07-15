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    Жиру хочет наедине обсудить с Анри критику в свой адрес

    Нападающий лондонского "Арсенала" Оливье Жиру выразил желание встретиться с живым символом команды Тьерри Анри, который несколько месяцев назад заявил, что Жиру не является форвардом, с которым можно выигрывать АПЛ.

    "Футболисту не следует слушать слова о себе от других людей. Лучше забыть о них, чем сомневаться в своей квалификации. Я знаю Анри и предполагаю, что он имеет в виду. У меня есть желание встретиться с ним и наедине обсудить этот вопрос. Не обижен на него, но хочу прояснить ситуацию", - сказал Жиру.

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    Источник: Daily Mail

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    15.07.2015 09:07
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    Комментарии70
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 16 июля 2015, 17:22

      Моська хочет наедине поговорить со слоном, дожились.

      0
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      Рейтинг: +10

      Mizantrop 16 июля 2015, 15:09

      за гаражами на ножах

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 16 июля 2015, 10:11

      пускай дерутся) только это не поменяет сути, что Жиру так себе))

      0
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 23:25

      вот и всё

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      Рейтинг: +449

      Сенситив 15 июля 2015, 17:56

      наедине под одеялом...))

      1
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      Рейтинг: +83

      aviciii 15 июля 2015, 17:00

      такие вещи нужно доказывать на поле, а не чесать своим языком репортерам.

      2
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      Рейтинг: +662

      Triem 15 июля 2015, 15:15

      Не по мужски, конечно, поступил Анри, но на радость журналистам и всем любопытным!

      3
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      Рейтинг: +23

      Toxa 87 15 июля 2015, 14:51

      лучше бы на поле доказывал свой уровень! палено мля))

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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 15 июля 2015, 14:48

      Жирик хочет дать пздюлей Анри. Но Анри мастерски шифруется.

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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 июля 2015, 14:48

      Анри останется без зубов ))

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