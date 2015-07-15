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    Ярмоленко: "Где-то даже превзошли "Шахтер"

    Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился мнением о вчерашнем матче за Суперкубок Украины, где его команда со счетом 0:2 уступила донецкому "Шахтеру".

    "Сопернику лучше удался первый тайм, нам - второй, поэтому в целом матч получился ровным. Игра шла до гола. К сожалению, его забили не мы. Остался неприятный осадок: проигрывать неприятно, а особенно на последних минутах. Все равно горжусь "Динамо", так как мы тоже были достойны победы, а где-то даже превосходили соперника", - сказал футболист.

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    Источник: ФК «Шахтер»

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    15.07.2015 08:29
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +322

      makerdream 15 июля 2015, 21:51

      гдето и даже

      1
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      Рейтинг: +686

      старина 15 июля 2015, 20:50

      Самое главное-счет на табло

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      Аvi-8 15 июля 2015, 17:46

      Так смешно читать про ДНР и Новороссию в теме про Шахтер. Какое отношение имеет эта команда к этим "Изумрудным городам" и "Нарниям"? )

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Аvi-8 15 июля 2015, 21:50

      Тролярам это радость)))

      2
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      Рейтинг: +322

      makerdream > Аvi-8 15 июля 2015, 21:52

      изумрудный город и нарния это еще комплимент для них

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      Apsny 15 июля 2015, 16:50

      А не где-то проиграли.

      0
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      Рейтинг: +208

      Хосеп Гварделидзе 15 июля 2015, 14:47

      Утешительный приз для сепаров.

      2
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 15 июля 2015, 12:39

      Жаль,что киевляне проиграли..Шахтарцев с победой!

      0
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      Рейтинг: +156

      Promedol 15 июля 2015, 12:33

      Рагули,превзошли шахтёров по пропущеным голам!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +730

      Juventus 32 15 июля 2015, 12:29

      По кол-ву карточек и удалений - однозначно.)

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 > Juventus 32 15 июля 2015, 12:37

      Посмотри игру для начала!

      2
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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev 15 июля 2015, 11:49

      Драгович - плохой вратарь!)

      1
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      Рейтинг: +137

      Mitsubanchik > Lazio-Kiev 15 июля 2015, 12:59

      СаШо мог пеналь и потащить, в этом он мастер.Но...случилось то, что случилось.

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      Рейтинг: +313

      Lazio-Kiev > Mitsubanchik 15 июля 2015, 13:28

      Я все- таки ждал серию пеналей! Хотя, в победе Шахты почему-то был уверен.

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      Рейтинг: +326

      SHMEL 15 июля 2015, 11:40

      Перед матчем больше всех трепался.

      1
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      Рейтинг: +686

      старина > SHMEL 15 июля 2015, 20:44

      Он и сейчас треплется)

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