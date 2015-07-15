Ярмоленко: "Где-то даже превзошли "Шахтер"

Полузащитник киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко поделился мнением о вчерашнем матче за Суперкубок Украины, где его команда со счетом 0:2 уступила донецкому "Шахтеру".



"Сопернику лучше удался первый тайм, нам - второй, поэтому в целом матч получился ровным. Игра шла до гола. К сожалению, его забили не мы. Остался неприятный осадок: проигрывать неприятно, а особенно на последних минутах. Все равно горжусь "Динамо", так как мы тоже были достойны победы, а где-то даже превосходили соперника", - сказал футболист.



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