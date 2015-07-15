Паскуаль: "Будем стараться попасть в Лигу чемпионов"

Полузащитник итальянской "Фиорентины" Мануэль Паскуаль поразмышлял о перспективах своей команды в ведении борьбы за место в Лиге чемпионов по итогам предстоящего розыгрыша "Серии А".



"Конечно, войти в тройку будет нелегко, но мы будем стараться. У нас сильная лига - посмотрим, хватит ли наших усилий, чтобы добиться цели", - сказал хавбек.



В прошлом сезоне "фиалки" заняли четвертое место в турнире.



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