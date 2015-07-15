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    Паскуаль: "Будем стараться попасть в Лигу чемпионов"

    Полузащитник итальянской "Фиорентины" Мануэль Паскуаль поразмышлял о перспективах своей команды в ведении борьбы за место в Лиге чемпионов по итогам предстоящего розыгрыша "Серии А".

    "Конечно, войти в тройку будет нелегко, но мы будем стараться. У нас сильная лига - посмотрим, хватит ли наших усилий, чтобы добиться цели", - сказал хавбек.

    В прошлом сезоне "фиалки" заняли четвертое место в турнире.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    15.07.2015 08:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      рикарду 15 июля 2015, 14:03

      Фиорентина это как Тоттенхэм!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 10:11

      теоретически можно, на практике нет!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 15 июля 2015, 10:08

      Это вряд ли.

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 15 июля 2015, 09:27

      С такими убогими приобретениями и потерей Монтеллы команда скатится на 7 место

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:42

      Старайтесь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 15 июля 2015, 08:36

      Паскуаль настоящий патриот, уже лет 10 в Фиорентине, только вот жаль клубу не везет, всего 2 раза за это время играли в ЛЧ и то при Пранделли.

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