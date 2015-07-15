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    Срна: "Заслуженно взяли трофей"

    Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением о вчерашнем триумфе своей команды в Суперкубке Украины, в матче за который "горняки" одолели киевское "Динамо" со счетом 2:0.

    "Очень важная победа. Ждать ее пришлось долго, ведь в прошлом сезоне мы ничего не выиграли. Я бил пенальти не вратарю, но лучше бы стоял Александр Шовковский. Они думали, что я всегда бью влево. Удаление и пенальти были чистыми. Суперкубок мы взяли заслуженно. Этот триумф поможет нам в Чемпионате Украины", - заявил хорват.

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    Источник: Football

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    15.07.2015 08:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +26

      Аvi-8 16 июля 2015, 20:01

      1. Чрезмерное количество карточек как для такого поединка.

      2. Несмотря на диковатое количество желтизны и краснятины, как минимум момент с прыжком Мораэса на ногу Степаненко на 35-й минуте – жуть. Есть вполне обоснованная версия, что если бы Жабченко удалил форварда динамовцев за такое, никто бы спорить не стал.

      З. На 79-й минуте Ракицкий вытворил то, что никакими разумными мотивами не объяснить – взял да отбил подачу с углового руками! Это именно что ИГРА, никаким рефлекторным движением или малым расстоянием подобное не объяснить. Пенальти, ага.

      4. Желтая карточка Виде? Сомневаюсь. А вот Кучер на 81-й сзади врезал по ногам Сидорчуку. Это не предположение, что кому-то там симпатизировали сильнее – это попытка разобраться.

      5. Ключевой момент с назначением пенальти, впоследствии реализованного Срной. Безусловно, сначала ошибся Драгович (проиграл второй этаж Степаненко), затем – Данило (показалось, что из-за него в офсайде не оказался Тейшейра – к слову, в момент выноса Каниболоцкого четыре (!) игрока «Шахтера» были во «вне игры», но не Тарас), наконец, Антунеш, безвольно проигравший Тейшейре борьбу и выпустивший Алекса один на один с Шовковским. Насчет пенальти говорить не приходится, а вот как быть с красной карточкой? Ключевое понятие – «лишение явной голевой возможности». Было? Не факт. Защитники в воротах, мяч в сторону от оных. Желтая? Я так думаю.

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      Рейтинг: +114

      Спартач из Питера 15 июля 2015, 11:34

      Красавцы спасибо что умыли кыеу!!!
      Слава ДНР!!!!!

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июля 2015, 10:37

      Согласен.

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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 10:10

      молодцы!

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 15 июля 2015, 09:51

      согласен!

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      Рейтинг: +106

      vitya valdes 15 июля 2015, 09:08

      лучше б этот триумф помог в ЛЧ, чем в том чудочемпионате!
      в любом случае удачи, кэп!!

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:42

      Вне всяких сомнений!

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