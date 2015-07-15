Срна: "Заслуженно взяли трофей"

1. Чрезмерное количество карточек как для такого поединка.
2. Несмотря на диковатое количество желтизны и краснятины, как минимум момент с прыжком Мораэса на ногу Степаненко на 35-й минуте – жуть. Есть вполне обоснованная версия, что если бы Жабченко удалил форварда динамовцев за такое, никто бы спорить не стал.
З. На 79-й минуте Ракицкий вытворил то, что никакими разумными мотивами не объяснить – взял да отбил подачу с углового руками! Это именно что ИГРА, никаким рефлекторным движением или малым расстоянием подобное не объяснить. Пенальти, ага.
4. Желтая карточка Виде? Сомневаюсь. А вот Кучер на 81-й сзади врезал по ногам Сидорчуку. Это не предположение, что кому-то там симпатизировали сильнее – это попытка разобраться.
5. Ключевой момент с назначением пенальти, впоследствии реализованного Срной. Безусловно, сначала ошибся Драгович (проиграл второй этаж Степаненко), затем – Данило (показалось, что из-за него в офсайде не оказался Тейшейра – к слову, в момент выноса Каниболоцкого четыре (!) игрока «Шахтера» были во «вне игры», но не Тарас), наконец, Антунеш, безвольно проигравший Тейшейре борьбу и выпустивший Алекса один на один с Шовковским. Насчет пенальти говорить не приходится, а вот как быть с красной карточкой? Ключевое понятие – «лишение явной голевой возможности». Было? Не факт. Защитники в воротах, мяч в сторону от оных. Желтая? Я так думаю.
Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна поделился мнением о вчерашнем триумфе своей команды в Суперкубке Украины, в матче за который "горняки" одолели киевское "Динамо" со счетом 2:0.
"Очень важная победа. Ждать ее пришлось долго, ведь в прошлом сезоне мы ничего не выиграли. Я бил пенальти не вратарю, но лучше бы стоял Александр Шовковский. Они думали, что я всегда бью влево. Удаление и пенальти были чистыми. Суперкубок мы взяли заслуженно. Этот триумф поможет нам в Чемпионате Украины", - заявил хорват.
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