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    "Динамо" согласилось продать Дугласа в "Спортинг"

    Защитник московского "Динамо" Франку Дуглас, скорее всего, в ближайшее время станет футболистом лиссабонского "Спортинга". Португальцы заплатят за голландца 2 миллиона евро. На данном этапе игроку и его новому клубу осталось договориться об условиях личного контракта.

    В случае отъезда Дугласа из России у бело-голубых останется только два футболиста в основном составе, способных сыграть в центре обороны: Кристофер Самба и Томаш Губочан.

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    Источник: Record

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    15.07.2015 08:07
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    Комментарии110
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:25

      Пройдёт и это...

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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 17 июля 2015, 01:06

      растаскивают Динамо, руководство поменяли шило на мыло...

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      Рейтинг: +873

      Блоссия 15 июля 2015, 22:42

      Выбора у них нет, поэтому и "согласились".

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      Рейтинг: +365

      n272nm 15 июля 2015, 16:57

      Дуглас это та самая злобная нигра, которая выжигала все в обороне и еще умдрялась голы со стандартов забивать?! Если это так, то это просто богоугодный трансфер :)))))Или я все же путаю его с Самба?! И то право слово, зачем Днищу хорошие игроки, ведь оно пролюбило еврокубки, теперь имеет смысл разгрузить зарплатную ведомость. Удивительно. как это мозгов хватило Денисова в основу вернуть?! Но и там вопросы, потому как непонятно, в какой он форме. Пусть 31 год еще не самый плохой возраст, но все равно. Д-мо, в принципе удивило неоднократно за этот год. Зачем-то избавились от Граната с Юсуповым, из еврокубков вылетели по собственной глупости, главного тренера ловко и логично за неделю до начала чемпионата поменяли... Все как не у людей. Один плюс - Андрей Кобелев. До сих пор понять не могу, зачем его сняли 5 лет назад. В итоге, 5 лет коту под хвост и вернулись в исходное состояние. Вот Кобелеву совершенно искренне удачи желаю.

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      Рейтинг: +20

      zamsb 15 июля 2015, 16:14

      Повезло Дугласу. Подальше от дурдома с названием РФПЛ.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 15 июля 2015, 15:52

      Кобелев за неделю продаст игроков на сумму вдвое бОльшую, чем Аджоев за 2 года)

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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 июля 2015, 15:51

      Кто такой? Шунина, который хлопушки под ноги себе кидает, знаю, Денисова, которого, к великому сожалению, Спалетти выгнал, но который потом Черчесова уволил, знаю. А вот Франку Дугласа - не знаю. наверное не негр. Негров всегда и все команды на поле выгоняют. Они быстрые. Привыкли по саванне от кошек бегать. Вот только евронегры всё чаще, и чаще плакать начинают по малейшему поводу.
      Ну вот. Посмотрел в инете, а он евронегр. Не предполагал. Думал только в ЦСКА африканцы со шведским именем и фамилией бегают.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Зенит 2015 15 июля 2015, 15:53

      Да, у блохастых информация слабая и избирательная)

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Борисыч1 16 июля 2015, 01:50

      знаешь,на Украине дурдом начался с тех самых пор,как Зенит пригрозился переехать туда )))и мысли у них схожи...все виноваты,а они нет ))

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Cool-Kurt Angle 16 июля 2015, 03:21

      Думаю, что это совпадение.
      Не тот масштаб.

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > Борисыч1 16 июля 2015, 16:13

      у дураков мысли схожи =)

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      Рейтинг: +97

      Alex2712 15 июля 2015, 15:32

      динамо, такое ощущение место 10 займёт если, то это будет неплохой результат

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      Рейтинг: +47

      di Namo 15 июля 2015, 15:01

      Ну и славно!

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      Рейтинг: +114

      denmig 15 июля 2015, 14:52

      а кто это? он на поле то хоть был?

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > denmig 15 июля 2015, 14:54

      Сам Бубнов говорил, что он лучше Березуцкого)))

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      Рейтинг: +114

      denmig > Sem25 15 июля 2015, 15:28

      даа! бубен - просто барабан)))

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      Рейтинг: +168

      andrefino13 > denmig 15 июля 2015, 17:31

      Думал,что тебе лет четырнадцать...меньше тебе.

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