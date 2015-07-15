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    "Реал" начал переговоры с Льоренте

    Мадридский "Реал" начал вести активную работу на приобретение нападающего туринского "Ювентуса" Фернандо Льоренте. "Сливочные" видят в испанце хорошего игрока для выхода на замены. Клуб и футболист уже провели раунд переговоров. Ранее появлялась информация, что видеть у себя Льоренте желает лично главный тренер "королевского" клуба Рафаэль Бенитес.

    Другими претендентами на форварда являются английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".

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    Источник: Gianlucadimarzio

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    15.07.2015 07:42
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +226

      рус фан 16 июля 2015, 01:22

      Если наши хотят фактурного высокого форварда, то есть же Гомес, Джеко, Лаказет, но Льоренте это непонятно почему именно такой выбор.

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      Рейтинг: +392

      juventus186 > рус фан 16 июля 2015, 03:29

      рус фан, а Беня вообще любит экспериментировать!!
      Вон чо с Бейлом учудил, мутит что-то хитрец!!
      Если просит, значит нужен

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      Рейтинг: +226

      рус фан > juventus186 16 июля 2015, 21:02

      Да понятно, но все же Джеко получше будет на роль столба.

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      Рейтинг: +38

      LEGGI 15 июля 2015, 23:53

      купите основного напа уже, у нас есть нап для замены бревнзема

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      Рейтинг: +31

      sany14 15 июля 2015, 23:29

      Даешь 100лямов за Льоренте, не за кого же не дали еще, традицию нельзя нарушать.

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      Рейтинг: +93

      Deuced 15 июля 2015, 21:01

      возьмите Игуаина лучше - хоть поржем =)

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      Рейтинг: +93

      Deuced 15 июля 2015, 20:59

      это бензема должен быть игроком замены - а лучше продайте куда подальше

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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 15 июля 2015, 20:12

      я то думал что из Бензема хотят сделать лавочника, но оказалось что Бензема прям сердце атаки Реала)

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      Рейтинг: +103

      OXOTHu4EK 15 июля 2015, 14:55

      тогда сразу пусть Косельни покупают и на ворота какого-нибудь ноунейма, и тогда сезон можно будет вообще не смотреть...

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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 15 июля 2015, 12:32

      Думаю Ювентус лямов за 80 может продать...)))

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      Рейтинг: +264

      Planet Georgia 15 июля 2015, 12:12

      Льоренте не помешает Реалу,ещё один нап нужен.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 11:36

      Зачем он нужен Реалу, я не понимаю! Все равно он будет сидеть в запасе) А оно ему надо? Видимо если предложат щедрый контракт, то да.

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      Рейтинг: +293

      1897 > alessios1990 15 июля 2015, 14:08

      Это у тебя не Костя Генич в молодости на аве?

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > 1897 18 июля 2015, 12:15

      Да, это он)

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