"Реал" начал переговоры с Льоренте

Мадридский "Реал" начал вести активную работу на приобретение нападающего туринского "Ювентуса" Фернандо Льоренте. "Сливочные" видят в испанце хорошего игрока для выхода на замены. Клуб и футболист уже провели раунд переговоров. Ранее появлялась информация, что видеть у себя Льоренте желает лично главный тренер "королевского" клуба Рафаэль Бенитес.



Другими претендентами на форварда являются английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".



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