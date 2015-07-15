"Реал" начал переговоры с Льоренте

Если наши хотят фактурного высокого форварда, то есть же Гомес, Джеко, Лаказет, но Льоренте это непонятно почему именно такой выбор.
Мадридский "Реал" начал вести активную работу на приобретение нападающего туринского "Ювентуса" Фернандо Льоренте. "Сливочные" видят в испанце хорошего игрока для выхода на замены. Клуб и футболист уже провели раунд переговоров. Ранее появлялась информация, что видеть у себя Льоренте желает лично главный тренер "королевского" клуба Рафаэль Бенитес.
Другими претендентами на форварда являются английские "Ливерпуль" и "Тоттенхэм".
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