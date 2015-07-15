Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Павленко продолжит карьеру в "Шиннике"

    Полузащитник владивостокского клуба "Луч-Энергия" Александр Павленко в ближайшее время станет футболистом ярославского "Шинника". Об этом поведал генеральный директор ярославцев Валерий Фролов. В скором времени футболист окажется в расположении команды. В течение летнего межсезонья Павленко прошел два сбора с пермским "Амкаром", но "аммиачные" не стали заключать контракт с футболистом.

    В 2007-м году, когда права на игрока принадлежали московскому "Спартаку", хавбек уже выступал в Ярославле на правах аренды.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2015 07:36
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +418

      Masimobelini 15 июля 2015, 11:15

      Если бы не узнал новость про трудоустройство Павленко,не спал бы всю ночь.:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 10:14

      спартак не одного Павленко загубил!))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +164

      spartak11 > cska plus 15 июля 2015, 16:48

      а сколько?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +272

      luke-c1 15 июля 2015, 09:04

      Травмы загубил. Хороший игрок был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 15 июля 2015, 08:58

      И у нас играл !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:43

      Так и не раскрылся парень

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +607

      Bearded man 15 июля 2015, 08:37

      Вот и весь уровень Спартака, в свое время будущее всей команды возложили на такого бездаря.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +923

      eaguar 15 июля 2015, 08:26

      Удачи .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июля 2015, 08:22

      Его уровень.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      cegmzy 15 июля 2015, 08:16

      Отличная новость

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11