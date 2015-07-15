Павленко продолжит карьеру в "Шиннике"

Полузащитник владивостокского клуба "Луч-Энергия" Александр Павленко в ближайшее время станет футболистом ярославского "Шинника". Об этом поведал генеральный директор ярославцев Валерий Фролов. В скором времени футболист окажется в расположении команды. В течение летнего межсезонья Павленко прошел два сбора с пермским "Амкаром", но "аммиачные" не стали заключать контракт с футболистом.



В 2007-м году, когда права на игрока принадлежали московскому "Спартаку", хавбек уже выступал в Ярославле на правах аренды.



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