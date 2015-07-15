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    Безденежных: "Моя фамилия плохо сочетается с профессией футболиста"

    Футболист сборной России - U19 Игорь Безденежных в преддверии полуфинала Чемпионата Европы против сборной Греции дал интервью, в котором немного рассказал о своей фамилии и о главном балагуре "Уфы".

    "Было бы интересно узнать этимологию фамилии. Я ее люблю - она необычная, запоминающаяся. И плохо сочетается с профессией футболиста. Бывает, что дикторы на мне просто запинаются. Порой на международных турнира не полностью ее прочитывают, например. Главный шутник в "Уфе"? Эммануэль Фримпонг. Очень веселый и открытый человек, по-доброму всегда шутит. Николай Сафрониди тот еще весельчак. Они друг с другом шутят на языке жестов. Кстати, мое прозвище в команде - НоуМани", - поведал футболист.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 07:26
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +686

      старина 15 июля 2015, 20:27

      Будут голы и игра ,будут и деньги

      0
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      Рейтинг: +226

      salaga 15 июля 2015, 20:25

      Осталось для хохмы в список Форбс попасть.

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      Рейтинг: +83

      aviciii 15 июля 2015, 16:59

      Бесчастных уже был. Неплохо так поназабивал

      1
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 15 июля 2015, 15:01

      Меня гаишник однажды остановил.А представился он как летенант Безносов)))

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 15 июля 2015, 14:35

      Гол + пас, а еще автогол немцами забитый после его сильного удара - итого три результативных действия на счету Игорька нашего!

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      Рейтинг: +22

      RVRRRR 15 июля 2015, 13:19

      Веселый паренек видать.

      1
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      Рейтинг: +163

      Voronzov 15 июля 2015, 13:03

      забивай главное и прославишь фамилию.

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      Рейтинг: +47

      Мудрый Человек 15 июля 2015, 11:35

      ноу мани - ноу хани ))

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      Рейтинг: +418

      Masimobelini 15 июля 2015, 11:18

      Парень думал ,что пошутил,а на самом деле опустил многмх «звезд» с российским паспортом;)

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      Рейтинг: +121

      weinmar 15 июля 2015, 11:11

      Бесчастных был, теперь вот Безденежных. Где-то наверное играют Безногих и Бестолковых ))

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      Рейтинг: +47

      Ronin Sibir > weinmar 15 июля 2015, 14:14

      Безродного забыл. Еще Могильный был, но он хоккеист.

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      Рейтинг: +45

      Axu > Ronin Sibir 15 июля 2015, 21:13

      а в Севилье Иммобиле играет, Неподвижный)))

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