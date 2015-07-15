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    Гасанов: "Анжи" - это клуб с именем"

    Футболист махачкалинского "Анжи" Шамиль Гасанов поделился комментариями после вчерашней победы своей команды в товарищеском матче против боснийской "Славии" (3:0).

    "В первом тайме мы втягивались только, были ошибки. В перерыве тренером были внесены коррективы, стали действовать лучше. Сказал, что надо играть агрессивнее, через забегания, с использованием флангов. Поэтому и получилось столько забить. Хотя настрой у соперника был достойным, ведь мы - это клуб с именем. В целом был хороший спарринг, где была нужная нагрузка. Цель выполнена", - сказал футболист.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    15.07.2015 07:09
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    Комментарии60
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      Рейтинг: +185

      Bobus 15 июля 2015, 21:33

      а цска аббревиатура

      0
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      Рейтинг: +108

      Сула 15 июля 2015, 21:04

      гы-гы.

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 15 июля 2015, 18:18

      Так кто эта такая- таинственная[Анжи]?)

      0
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      Рейтинг: +282

      cканер 15 июля 2015, 17:39

      За свои 24 года Анжи дважды играл в финале КР,однажды был бронзовым призёром,1 раз был 4м,и трижды играл в Евро кубках!так что история у Анжи есть.удачи и побед Анжи!

      2
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      Рейтинг: +17

      keks 05 > cканер 15 июля 2015, 21:33

      спасибо!и тебе всех благ!

      0
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      Рейтинг: +30

      Govorit Mahachkala 15 июля 2015, 17:21

      Анжи великий клуб, дух Кавказа!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +635

      Legioner-05 15 июля 2015, 12:55

      М-да, прочитал комментарии и понимаю, как же любят наш клуб)) Спасибо таким людям, благодаря им мы будем стремится быть выше ещё больше)

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      Рейтинг: +52

      виталик далбаёб 15 июля 2015, 12:53

      Среди Кавказских клубов только у Алании есть имя!

      3
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > виталик далбаёб 15 июля 2015, 13:37

      Наверно ты хотел сказать золотая медаль.А имя и история есть у каждого клуба

      3
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      Рейтинг: +845

      Avaretz > виталик далбаёб 15 июля 2015, 20:41

      Имя есть а клуба нет

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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- 15 июля 2015, 12:44

      Конечно рано такие громкие заявления делать,но как говорится всегда говори "я могу" и однажды это окажется правдой)

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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > -Дигорец- 15 июля 2015, 13:45

      Вполне нормальное явление относиться патриотично своему клубу.Не будут же игроки говорить что то негативное про свой клуб

      0
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > Анжи Махачкала05 15 июля 2015, 14:30

      Ну из патриотических соображений можно заявить,что наш клуб и "лучший клуб мира")

      2
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      Рейтинг: +161

      Анжи Махачкала05 > -Дигорец- 15 июля 2015, 14:52

      А оно так и есть))

      0
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      Рейтинг: +625

      el barsa 15 июля 2015, 12:15

      А ГДЕ ЭТА ПРАС.ТИУТКА ГОГУА.

      2
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      Рейтинг: +884

      -Дигорец- > el barsa 15 июля 2015, 12:50

      Гогита Гогуа это капитальный красаучег,играл у нас в Нальчике)А вот в плане гога согласен))

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      Рейтинг: +492

      Нохчийн95Турпалхо95 15 июля 2015, 11:58

      Для Кавказа, да, для остального мира пока нет. Буду рад, если сезонов через 5 Анжи возмет ЛЧ)))

      3
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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar > Нохчийн95Турпалхо95 15 июля 2015, 12:21

      Уже брали...

      1
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