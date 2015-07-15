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    Бартомеу: "Кандидатские проекты Лапорты примитивны"

    Кандидат в президенты испанской "Барселоны" Хосеп Бартомеу, последним занимавший этот пост, поделился своим мнением о предвыборных кампаниях своих конкурентов.

    "Я изучил проекты Агусти Бенедито и нашел их достаточно интересными. То же самое могу сказать про планы Тони Фрейшы. А проекты Жоана Лапорты мне кажутся просто примитивными", - поведал Бартомеу.

    В числе прочего, напомним, Лапорта обещает на следующий день после своей потенциальной победы на выборах приобрести у "Ювентуса" Поля Погба.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2015 06:48
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +12

      Барби в сливках 16 июля 2015, 13:32

      Гнилой клуб - гнилые управленцы

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 15 июля 2015, 20:14

      лишь бы эти выборы не повлияли на команду

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1599

      TheDDS 15 июля 2015, 18:21

      А у тебя вечная ругань с Фифа, вечные суды, и вечное молчание на мадридский беспредел?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +370

      Apsny 15 июля 2015, 16:36

      У Бартомеу одно только-бабло с Катара спилить.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +43

      Armyan4eG 15 июля 2015, 12:27

      Надеюсь на Лапорту но и Бенедито кажется достойным...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 08:47

      Потекла предвыборная грязь

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 15 июля 2015, 07:58

      на самом деле примитивно....месси у меня будет чувстврвать лучше, куплю погба...это не развитие

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +19

      Знаток_АПЛ 15 июля 2015, 07:52

      Жоан Лапорта - самый подходящий кондетат на пост президента.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июля 2015, 07:18

      Это все личная неприязнь.

      3
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