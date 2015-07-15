Бартомеу: "Кандидатские проекты Лапорты примитивны"

Кандидат в президенты испанской "Барселоны" Хосеп Бартомеу, последним занимавший этот пост, поделился своим мнением о предвыборных кампаниях своих конкурентов.



"Я изучил проекты Агусти Бенедито и нашел их достаточно интересными. То же самое могу сказать про планы Тони Фрейшы. А проекты Жоана Лапорты мне кажутся просто примитивными", - поведал Бартомеу.



В числе прочего, напомним, Лапорта обещает на следующий день после своей потенциальной победы на выборах приобрести у "Ювентуса" Поля Погба.



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