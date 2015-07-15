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    Ямайка и Коста-Рика выходят в 1/4-ю Золотого кубка КОНКАКАФ

    Сегодня завершился турнир в группе "Б" Золотого кубка КОНКАКАФ. Лучшей командой квартета оказалась сборная Ямайки, которая выходит в плей-офф вместе с костариканцами. Сальвадор же занял третье место и имеет шансы также квалифицироваться в 1/4-ю.

    15 июля. Торонто. Стадион "ВМО Филд".

    Канада - Коста-Рика - 0:0.

    Коста-Рика: Альварадо, Кальво, Гонсалес, Диас, Гамбоа, Гусман (Куберо, 82), Борхес, Вега (Миллер, 74), Руис, Рамирес (Кэмпбелл, 77), Венегас.

    15 июля. Торонто. Стадион "ВМО Филд".

    Ямайка - Сальвадор - 1:0 (0:0).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 06:17
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +156

      Dart Veider 15 июля 2015, 11:46

      В финале будут играть США-Мексика

      0
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      Рейтинг: +11

      maxnt > Dart Veider 16 июля 2015, 04:02

      Ну США надо еще кубу и победителя матча Гаити - Ямайка пройти. Да и Мексика полумертвая так-то

      0
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      Рейтинг: +1678

      cska plus 15 июля 2015, 10:15

      уважуха!

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 09:01

      Молодцы

      0
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      Рейтинг: +223

      DXTK 15 июля 2015, 08:27

      Может эта Минимальная победа стала Излишняя для Ямайки так как и без нее сборная прошлабы дальше.
      Коста-Рика и Канада голов не забили, значит матч был сыгран зря хотя ничья тоже позволила одной из команд пройти дальше а кто-то покинул розыгрыш кубка на раней стадии.

      0
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      Рейтинг: +125

      pickapick 15 июля 2015, 08:08

      А каков статус этого "Золотого Кубка"? Лучшие из худших?

      0
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      Рейтинг: +157

      bestolochch 15 июля 2015, 08:06

      Если Гватемала и Куба не сделают ничью, то Сальвадор в пролете!

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru 15 июля 2015, 07:34

      Все болеем за Ямайку !!

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      Рейтинг: +8590

      vashinin > Майкл59ru 15 июля 2015, 10:24

      чего?))

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      Рейтинг: +187

      Майкл59ru > vashinin 15 июля 2015, 12:46

      Ну за Россию болеть бесполезно,так что все переключаемся на Ямайку )

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      Рейтинг: +449

      Сенситив > Майкл59ru 15 июля 2015, 17:01

      все наши пасаны болеют за Гондурас...))

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      Рейтинг: +631

      mat73 15 июля 2015, 06:27

      А Канада в опе. Там ей и место

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      Рейтинг: +11

      maxnt 15 июля 2015, 06:27

      Ямайка будет чемпионом, если в 1/4 пройдет Гаити. Остальные полумертвые на этом чемпионате.

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