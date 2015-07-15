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    "Рома" готова отдать за Джеко 23 млн евро

    В поисках форварда итальянская "Рома" не оставляет попыток приобрести форварда "Манчестер Сити" Эдина Джеко.Несмотря на то, что «горожане» намерены выручить с продажи игрока 30 млн евро, римляне надеются, что английский клуб согласится на предложение в размере 23 млн плюс бонусы, при этом итальянцы хотели бы выплатить сумму в течение четырех лет, в то время как англичане настаивают на сроке вдвое короче.


    Ранее стало известно, что "Рома" уже согласовала с Джеко условия личного пятилетнего контракта с окладом 4,5 миллиона евро плюс бонусы. В Англии форвард зарабатывает 5,5 миллиона в год.

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    Источник: Skysports

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    15.07.2015 01:47
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 июля 2015, 15:28

      23 ляма за этого симулянта ито много...

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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 10:51

      много

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 15 июля 2015, 09:44

      Ну чего пыжатся? Не понимаю. По классу не только Думбия, но и Дестро куда выше Джеко. Вот только Льяича надо либо убирать, либо воспитывать. В одном из матчей он дважды не стал отдавать открывшемуся Думбия передачи (тот бил бы уже в пустые ворота!), а сам заряжал в "молоко". И вообще кроме Флоренци все остальные римляне Думбия не видели в упор. Сейду в первом матче за "Рому" не блистал, было видно, что потерял подвижность, а потом двигался и играл всё лучше и лучше. Вот только в стартовом составе его выпускали всего пару раз, а он не игрок последних пяти или десяти минут...

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > cska-62 15 июля 2015, 15:29

      он игрок первый 5 или 10 минут а дальше все...?!

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      Рейтинг: +8028

      cska-62 > dzvinka 15 июля 2015, 15:33

      Думбия игрок всего матча. И выстрелить может в любой момент.

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      Рейтинг: +186

      Juventus21 15 июля 2015, 09:41

      15 млн его красная цена. Роме стоит отстаивать свои позиции и Сити пойдёт на уступки.

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      Рейтинг: +177

      Эксперт Зенита 15 июля 2015, 09:20

      На бумбию уже не рассчитывают.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 09:05

      Вполне адекватная сумма

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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 09:00

      посмотрим

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      Рейтинг: +42

      alboro 15 июля 2015, 08:31

      ок

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      Рейтинг: +40

      Goosfraba 15 июля 2015, 08:12

      Вполне адекватное предложение!

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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 15 июля 2015, 08:02

      Удачи ему

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