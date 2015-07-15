Алексис Санчес пропустит первую игру "Арсенала" в АПЛ

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пропустит матч первого тура АПЛ в котором "Арсенал" 9 августа будет принимать "Вест Хэм". Об этом сообщил тренер "канониров" Арсен Венгер.





"Алексис вернётся 3 августа. Обычно игрокам требуется три недели, чтобы набрать форму. Санчесу нужно немного меньше, но он точно пропустит первую игру в сезоне. Санчес — важный для нас игрок, и он показал свой характер победителя, когда реализовал решающий пенальти в матче с Аргентиной на Кубке Америки", — цитирует Венгера The Guardian.



