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    Алексис Санчес пропустит первую игру "Арсенала" в АПЛ

    Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес пропустит матч первого тура АПЛ в котором "Арсенал" 9 августа будет принимать "Вест Хэм". Об этом сообщил тренер "канониров" Арсен Венгер.

    "Алексис вернётся 3 августа. Обычно игрокам требуется три недели, чтобы набрать форму. Санчесу нужно немного меньше, но он точно пропустит первую игру в сезоне. Санчес — важный для нас игрок, и он показал свой характер победителя, когда реализовал решающий пенальти в матче с Аргентиной на Кубке Америки", — цитирует Венгера The Guardian.

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    Источник: Guardian.com

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    15.07.2015 01:35
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 16 июля 2015, 17:09

      Пускай восстанавливается и набирается сил, заслужил.

      0
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 15 июля 2015, 18:42

      правильное решение нужно восстановиться.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 июля 2015, 15:25

      коротышка тащит

      1
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 15 июля 2015, 09:48

      главное чтоб не расслабился

      0
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 09:11

      Хороший игрок

      0
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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 15 июля 2015, 09:05

      Да да Санчез стал лидером Арсенала,Очень полезный игрок и хороший атлет!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 07:47

      Без Алексиса Арсеналу будет конечно не просто в матче с молотобойцами! Но все равно канониры фаворит этого матча) Удачи команде Венгера!

      3
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 15 июля 2015, 06:53

      И без него порвут

      0
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      Рейтинг: +22

      aseneev 15 июля 2015, 06:38

      Венгер знает, полагаю должны пройти их, одно опасение у них классный тренер, может тактику и поменять.

      0
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      Рейтинг: +12

      paravoz924 15 июля 2015, 05:57

      Плохо

      0
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