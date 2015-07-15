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    Домашние матчи РПФЛ "Рубин" будет играть на стадионе при клубной базе

    "Рубин" на старте премьер-лиги-2015/16 будет проводить домашние матчи на стадионе при клубной базе. Об этом сообщил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.Арена "Рубин" в Соцгороде вмещает 10 тысяч человек и обладает статусом первой категории.

    Напомним, что домашний стадион "Рубина" "Казань Арена" переоборудован для чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет этим летом. До конца этого года на арене постараются уложить искусственный газон, а весной постелить натуральный.
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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2015 01:25
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    Комментарии38
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      Рейтинг: +86

      Пепс 15 июля 2015, 23:24

      Какую нить игру надо всеж в бассейне провести ... Ржака это наверно со стороны - футболисты/ватерполисты) )))) ))

      0
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      Рейтинг: +152

      ren888888 15 июля 2015, 18:13

      Нам не интересно как Рубин с нубами из РПЛ будет играть,нам водные виды спорта подавай)

      0
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      Рейтинг: +712

      RIR68 15 июля 2015, 13:36

      нашим по фигу. они и в бассейне сыграли бы.

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      Рейтинг: +653

      New_Look 15 июля 2015, 09:57

      стадион Химки не намного больше, так что норм. Главное, чтобы газон был хороший

      0
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      Рейтинг: +429

      Qranat 15 июля 2015, 09:32

      Опять казанские и Прядкин мудрят... Создают преимущество рубиновым перед гостями искусственным газоном и малыми размерами поля... "Центральный" отдыхает и будет принимать лишь матчи ЛЕ ??? А если он будет лишь один, что потом будете говорить, какие основания играть на клубном поле ??? Опять все сначала, господин Прядкин ?

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      Рейтинг: +433

      magnum3000 15 июля 2015, 09:30

      Я не удивлен!

      1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 09:15

      Хорошо, что есть запасный вариант

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      Рейтинг: +624

      Ministri Krasnodar 15 июля 2015, 09:15

      Водные виды спорта на футбольном стадионе...Это Россия детка.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 09:05

      Ну это вполне ожидаемо было! Стадион Центральный на реконструкции, Казань-Арена занята и у Рубина не остается просто выбора.

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      Рейтинг: +429

      Qranat > alessios1990 15 июля 2015, 09:34

      Читай ранние заявления Гарая, умник... "Центральный" берегут для ЛЕ.

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      Рейтинг: +133

      Чист > alessios1990 15 июля 2015, 09:46

      а что это стихия что ли что раньше думали про водный чемпионат давно знали - это не серьезно - несколько игр на этом стадионе выиграли и что так всегда и будут там играть и придумывать разные версий

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      Рейтинг: +429

      Qranat > Чист 15 июля 2015, 16:03

      Согласен...других отмазок у них нет.... И возмущаются, что это их дело где играть. Это дело как раз не для рубиновых, а болел и команд чьим соперником "Рубин" является... И они видят, что "супер-менеджеры" татарстанские опять самые умные и прозорливые... через Прядкинскую контору вновь заставляют гостевые команды играть на паласе, заведомо ставя соперника в невыгодные условия... Помнят, что в прошлом сезоне, благодаря этой тренировочной поляне, набрали немало левых очков... Вот и весь смысл этого посыла, убогих.

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      Рейтинг: +51

      89170513876 > Qranat 15 июля 2015, 16:29

      Если по твоему судить,то Амкар давно должен быть чемпионом.

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      Рейтинг: +6283

      TihonAlt 15 июля 2015, 08:45

      странно все это

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