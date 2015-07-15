Домашние матчи РПФЛ "Рубин" будет играть на стадионе при клубной базе

"Рубин" на старте премьер-лиги-2015/16 будет проводить домашние матчи на стадионе при клубной базе. Об этом сообщил исполнительный директор РФПЛ Сергей Чебан.Арена "Рубин" в Соцгороде вмещает 10 тысяч человек и обладает статусом первой категории.

Напомним, что домашний стадион "Рубина" "Казань Арена" переоборудован для чемпионата мира по водным видам спорта, который пройдет этим летом. До конца этого года на арене постараются уложить искусственный газон, а весной постелить натуральный.

