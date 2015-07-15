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    Стерлинг: "Манчестер Сити" - команда, способная выигрывать трофеи"

    Полузащитник "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от перехода в новую для себя команду. Напомним, сегодня Рахим стал дорогим английским футболистом в истории.

    "Это счастливое время для меня и моей семьи.Больше всего меня радует то, что в "Манчестер Сити" есть команда мирового уровня, которая способна выигрывать трофеи из года в год. Чем больше вокруг вас качественных футболистов, тем больше пользы это приносит вам, так что я с нетерпением ожидаю, когда смогу играть вместе с ними.Я уже осмотрелся здесь. В клубе есть новое тренировочное поле и все для того, чтобы выйти на новый уровень.
    Хочу поблагодарить Рафу Бенитеса, который взял меня в «Ливерпуль» 15-летним пацаном. Это очень много значило для меня. Кенни Далглиша благодарю за веру в меня. Благодарю Брендана Роджерса за предоставленную мне возможность играть в первой команде. Он помог мне застолбить место в основе и показать всему миру мои таланты.
    Наконец, я благодарен людям, которые рядом со мной, они помогли мне оказаться здесь", – сказал Стерлинг.

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    15.07.2015 00:55
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    Комментарии42
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      Рейтинг: +13

      Manchester2015 15 июля 2015, 22:33

      ну,ну...выигрывай,выигрывай.

      0
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      Рейтинг: +74

      ReD_MU_DeVIL 15 июля 2015, 21:22

      Норм он бывших однодеревяшниках о60сцал.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka 15 июля 2015, 15:30

      какой благодарный, надо же))

      0
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      Рейтинг: +91

      mr ReDeviL 15 июля 2015, 11:02

      Тонкий намек на то, что Ливерпуль ни на что не способен)))

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      Рейтинг: +118

      Garry Green 15 июля 2015, 10:29

      Фанатам красных конечно же обидно, что он их кинул, но...
      Ребята, мы ведь не знаем, какая ситуация внутри клуба, какой наставник Роджерс и что за амбиции им движут.
      Рахим как хозяин своей судьбы взял все в свои руки.
      Для спортсмена футбол(99% игроков именно так считают), это в первую очередь работа где больше платят, где больше перспектив, туда и пойдешь.
      Условный мужчина работает на заводе у станка, и ему приходит предложение перейти работать в офис, так что, он должен отказаться, т.к рабочий коллектив дружный и начальник смены(тренер) постоянно обещает прибавку к зарплате?Зачем ждать, когда вот она вожможность, и если промаргаешь шанс. то второго может и не быть. Роджерс каждый год твердит, что клуб в этом году будет бороться за титулы, а в итоге потолок ЛЕ.
      Сложно обвинять человека, который думает о своем будущем и хочет добиться успеха.
      Луис Суарес в прошлом году рвал за Ливерпуль жилы, умирал на поле, но понял, что дело безнадежное и перспектив у клуба на данный момент нет, вот и ушел, и сразу же сделал хет-трик, вполне реально, что и этот фактор повлиял на решение Стерлинга .

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2015, 09:17

      Деньги и слава

      1
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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 15 июля 2015, 08:49

      Опустил жестко колбасный цех )))

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      Рейтинг: +45

      mc_key 15 июля 2015, 08:39

      все, всем спасибо, теперь можно расслабиться, миссию выполнил

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      Рейтинг: +122

      timur_zenit_fan 15 июля 2015, 08:04

      на месте ливерпульских фанов не тролил, а стебал мс с выкидыванием 50 млн на ветер. второй родуэл будет, в крайнем случае милнер-подменка. шансов против наваса, сильвы или насри маловато, игрок то средненький.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 07:50

      Все верно сказал, Рахим! У Ман.Сити есть все, чтобы выигрывать трофеи в Англии) В Европе конечно посложнее будет. Молодец, что всех тренеров Ливерпуля упомянул и поблагодарил их! Не вспомнил разве что Ходжсона. А Ходжсон уже как четыре года возглавляет сборную Англии)

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