Стерлинг: "Манчестер Сити" - команда, способная выигрывать трофеи"

ну,ну...выигрывай,выигрывай.
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ну,ну...выигрывай,выигрывай.
Норм он бывших однодеревяшниках о60сцал.
какой благодарный, надо же))
Тонкий намек на то, что Ливерпуль ни на что не способен)))
Фанатам красных конечно же обидно, что он их кинул, но...
Ребята, мы ведь не знаем, какая ситуация внутри клуба, какой наставник Роджерс и что за амбиции им движут.
Рахим как хозяин своей судьбы взял все в свои руки.
Для спортсмена футбол(99% игроков именно так считают), это в первую очередь работа где больше платят, где больше перспектив, туда и пойдешь.
Условный мужчина работает на заводе у станка, и ему приходит предложение перейти работать в офис, так что, он должен отказаться, т.к рабочий коллектив дружный и начальник смены(тренер) постоянно обещает прибавку к зарплате?Зачем ждать, когда вот она вожможность, и если промаргаешь шанс. то второго может и не быть. Роджерс каждый год твердит, что клуб в этом году будет бороться за титулы, а в итоге потолок ЛЕ.
Сложно обвинять человека, который думает о своем будущем и хочет добиться успеха.
Луис Суарес в прошлом году рвал за Ливерпуль жилы, умирал на поле, но понял, что дело безнадежное и перспектив у клуба на данный момент нет, вот и ушел, и сразу же сделал хет-трик, вполне реально, что и этот фактор повлиял на решение Стерлинга .
Опустил жестко колбасный цех )))
все, всем спасибо, теперь можно расслабиться, миссию выполнил
на месте ливерпульских фанов не тролил, а стебал мс с выкидыванием 50 млн на ветер. второй родуэл будет, в крайнем случае милнер-подменка. шансов против наваса, сильвы или насри маловато, игрок то средненький.
Все верно сказал, Рахим! У Ман.Сити есть все, чтобы выигрывать трофеи в Англии) В Европе конечно посложнее будет. Молодец, что всех тренеров Ливерпуля упомянул и поблагодарил их! Не вспомнил разве что Ходжсона. А Ходжсон уже как четыре года возглавляет сборную Англии)