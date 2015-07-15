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    "Марибор", "Партизан", Лех" и "Стяуа" побеждают в ЛЧ

    Словенский "Марибор" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов благодаря голу Марко Шулера со счетом 1:0 обыграл казахстаский "Актобе". Также один мяч решил судьбу встречи сербского "Партизана" и "Дилы" из Грузии. На 83-й минуте встречи у хозяев отличился Стефан Бабович, причем к тому моменту гости играли в меньшинстве.

    Близки к выходу в следующий этап польский "Лех" и румынская "Стяуа" одержавишие выездные победы с одинаковым счетом 2:0 соответственно над боснийским "Сараево" и "Тренчином" из Словакии. Голы у поляков забивали Каспер Хямялайнен на 40-й минуте и Денис Томалла на 62-й минутах, в составе "Стяуа" отличились Николае Станчу и Жюгюрта Хамрун на 63-й и 70-й минутах.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 00:04
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 07:54

      Ну вообщем то фавориты своих пар вполне ожидаемо выиграли! Всех с победой)

      0
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      Рейтинг: +12

      Zhanat88 15 июля 2015, 07:08

      ФК Астане тяжко лететь в Марибор и отправили Актобе. Пусть парни покатают типа а мы через неделю))))

      0
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      Рейтинг: +631

      mat73 15 июля 2015, 07:02

      Ну а нам то что с того?

      0
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      Рейтинг: +72

      Zidane_92 15 июля 2015, 06:58

      редактора неадекваты

      3
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 15 июля 2015, 06:46

      Удачи им

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 15 июля 2015, 06:30

      Ковалеву нравится фамилии всякие эдакие писать. Хямялайнен, вообще, легко произносить, сам то походу не пробовал. написал бы Хямяляйнен или Хамалайнен.

      0
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 15 июля 2015, 05:03

      Все ожидаемо.

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      Рейтинг: +14

      SZ 15 июля 2015, 02:48

      Норвежский Мольде уже задачу выполнил, 5:0 у Пюника. Вардар хорош, понизил шансы АПОЭЛа. Линкольн Гибралтар только один мяч пропустил от Мидтьюлланда.
      ХИК тоже заявку на продвижение оформил. Интересные матчи.

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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 15 июля 2015, 02:09

      Странно, что играла Астана, а проиграл Актобе. В чемпионате, точно так же происходит.)

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      Рейтинг: +14

      weomu 15 июля 2015, 02:07


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