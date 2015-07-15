"Марибор", "Партизан", Лех" и "Стяуа" побеждают в ЛЧ

Словенский "Марибор" во втором раунде квалификации Лиги чемпионов благодаря голу Марко Шулера со счетом 1:0 обыграл казахстаский "Актобе". Также один мяч решил судьбу встречи сербского "Партизана" и "Дилы" из Грузии. На 83-й минуте встречи у хозяев отличился Стефан Бабович, причем к тому моменту гости играли в меньшинстве.

Близки к выходу в следующий этап польский "Лех" и румынская "Стяуа" одержавишие выездные победы с одинаковым счетом 2:0 соответственно над боснийским "Сараево" и "Тренчином" из Словакии. Голы у поляков забивали Каспер Хямялайнен на 40-й минуте и Денис Томалла на 62-й минутах, в составе "Стяуа" отличились Николае Станчу и Жюгюрта Хамрун на 63-й и 70-й минутах.