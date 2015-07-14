РФПЛ надеется,что "Уфа" с "Зенитом" сыграет на своем стадионе

то что конявые заставили Арсенал в первом круге (когда поле было в отличном состоянии)из за позорища в ЛЧ играть в масквабаде(судья-масквач),а во втором круге тоже в маскве типа из за поля (хоть оно и было принято и готовым к игре),
свинью с педо играли у себя (тоже типа выездной матч),Зенит с пэдо вынудили играть на отвратительном поле в раме....
Уфа сама выбрала игру на "Петровском" и денег с билетов подняла..
И в чем проблема?!? масквачи..
По поводу суперкубка: Играли с пилотками у нас,но судьишка был масквачевский,в 2008г игра на суперкубок проводилась в маскве (с теми же [Локомотив])и опять таки с судейкой из масквы...почему то тогда вы все молчали?!?
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