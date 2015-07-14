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    РФПЛ надеется,что "Уфа" с "Зенитом" сыграет на своем стадионе

    РФПЛ надеется, что второй домашний матч сезона "Уфа" сыграет на своем стадионе. Об этом сказал исполнительный директор организации Сергей Чабан.

    На домашнем стадионе "Уфы" "Нефтянике" заканчиваются работы по реконструкции арены, сейчас на объекте завершается последний этап работ по ее благоустройству. Вторую домашнюю игру уфимцы должны провести 9 августа - против "Зенита".

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 23:45
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    Комментарии63
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      Рейтинг: +232

      ТОС 17 июля 2015, 06:49

      то что конявые заставили Арсенал в первом круге (когда поле было в отличном состоянии)из за позорища в ЛЧ играть в масквабаде(судья-масквач),а во втором круге тоже в маскве типа из за поля (хоть оно и было принято и готовым к игре),
      свинью с педо играли у себя (тоже типа выездной матч),Зенит с пэдо вынудили играть на отвратительном поле в раме....
      Уфа сама выбрала игру на "Петровском" и денег с билетов подняла..
      И в чем проблема?!? масквачи..
      По поводу суперкубка: Играли с пилотками у нас,но судьишка был масквачевский,в 2008г игра на суперкубок проводилась в маскве (с теми же [Локомотив])и опять таки с судейкой из масквы...почему то тогда вы все молчали?!?

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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 12:10

      Сыграют на своём родном стадионе Петровском. ;)).

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      Рейтинг: +266

      zenit_forever2014 15 июля 2015, 10:15

      Обещали, что не будут пускать в РФПЛ без стадиона, надо просто с УФЫ снять очки, чтобы потопить их.

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      Рейтинг: +1707

      kkomov 15 июля 2015, 09:49

      конский чабан почему гинера и федун подобным не подкалывает?
      эти ведь первыми начали подобное и, причем, не один раз.

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      Рейтинг: +366

      peduSKA 15 июля 2015, 09:41

      Играть надо на болотах, подзаработать себе на реконструкцию арены и блохастым радость доставить.

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      Рейтинг: +21

      easloko > peduSKA 15 июля 2015, 10:12

      Свою для начала постройте

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      Рейтинг: +243

      KoValery 15 июля 2015, 09:21

      В прошлом сезоне Уфа нехило заработала в "домашнем" матче на Петровиче. Теперь их не оторвать от этой кормушки. А ниче, что предложить Уфе прибыль от билетов на Петровиче - это форма подкупа?

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      Рейтинг: +106

      eniseyspb > KoValery 15 июля 2015, 10:25

      в чём проблема? напиши заявление в прокуратуру пусть проверяют. и встречный вопрос а ничё что деньги за тот "домашний матч" пущены втом числе на реконструкцию стадионы в Уфе?

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      Рейтинг: +243

      KoValery > eniseyspb 15 июля 2015, 11:04

      Если Зенит в открытую покупает себе домашнюю игру, то значит и прокуратуры не боится. В такой ситуации одному бесполезно что-то куда-то писать. Пустая трата времени и нервов.

      А по поводу денег Зенита, что пошли якобы на стадион Уфе, так мафия и в детдома деньги дает. Означает ли это, что мафия - добро?

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      Рейтинг: +106

      eniseyspb > KoValery 15 июля 2015, 11:07

      всё с вами ясно вы терпила по жизни? как ещё можно расценить ваш пост: " усё пропало ничего не сделать" словоблудством и подменой понятий заниматься проще?

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      Рейтинг: +243

      KoValery > eniseyspb 15 июля 2015, 11:24

      Не надо вешать на меня свои питерские проблемы. Раз вы терпите, такой Зенит, то значит сами вы терпилы. Иначе как расценивать вашу позицию? Очки не пахнут, чепионство тоже. А молчать я не собираюсь. И всем говорю открыто, чем занимается Зенит. Если каждый будет так поступать, то может тогда и прокуратура займется своим делом.

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      Рейтинг: +106

      eniseyspb > KoValery 15 июля 2015, 12:57

      бездоказательным словоблудием вы занимаетесь)) вот как это называется причём противоречите сам себе, то вы говорите толку не будет, то молчать не собираетесь)) в общем стандартный интернет боец не умеющий аргументировать свою позицию. так что адъёз амиго слив засчитан

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      Рейтинг: +243

      KoValery > eniseyspb 15 июля 2015, 13:20

      Ты сам образец бездоказательного словоблудия: ни одного аргумента против и, как следствие, вынужденные переводы на личность и съезжание с темы.
      Сливайся если хочешь, мне по барабану.

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      Рейтинг: +106

      eniseyspb > KoValery 16 июля 2015, 11:03


      поржал)) вы батенька ещё и читать не умеете)) в каком месте я вам что то доказывал? я вам озвучил что предложение написать в прокуратуру и вы тут же начали сливаться с темы на тему))) беда у вас с адекватностью)) не смешите людей)) учитесь аргументировать свою позицию либо не засоряйте эфир словоблудием

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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 15 июля 2015, 09:20

      все уже привыкли, что запитер выездные матчи проводит перед Гулливером.

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 07:55

      Я тоже на это надеюсь! Хватит уже играть на чужих полях. Пора приводить свои стадионы в порядок, ведь через три года уже будет ЧМ)

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      Рейтинг: +114

      Hikaru Famous 15 июля 2015, 07:50

      так пусть ваши клубы тоже предложат дома сыграть выездной матч с уфой.
      А по поводу матча за супер-кубок в Петербурге - а ниче, что до этого с Локо в Москве играли, да и в этом году какого хрена судья московский-то был?
      Если наши руководители хоть иногда могут подкинуть пару идей для во благо своего клуба, то ваши руководители полные бездари.. Так что нечего бомбить по поводу заговоров, а лучше спросите почему ваши клубы ничего не делают.

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      Рейтинг: +141

      Rruma 15 июля 2015, 07:20

      свой у них - Петровский, так что сыграют не сомневайтесь )

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