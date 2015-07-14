РФПЛ надеется,что "Уфа" с "Зенитом" сыграет на своем стадионе

РФПЛ надеется, что второй домашний матч сезона "Уфа" сыграет на своем стадионе. Об этом сказал исполнительный директор организации Сергей Чабан.





На домашнем стадионе "Уфы" "Нефтянике" заканчиваются работы по реконструкции арены, сейчас на объекте завершается последний этап работ по ее благоустройству. Вторую домашнюю игру уфимцы должны провести 9 августа - против "Зенита".