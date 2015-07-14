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    "Ильичевец" намерен судиться за право играть в украинской Премьер-лиге

    Мариупольский "Ильичевец" намерен доказывать свое право играть в УПЛ через суд.Об этом телеканалу "Футбол 1" сообщил глава наблюдательного совета ФК "Ильичевец" Сергей Бендерский.

    В то же время вице-президент ФК "Стали" Николай Колючий сказал, что днепродзержинская команда примет любое решение ФФУ. Завтра состоится исполком ФФУ, на котором и будет принято решение, кто в следующем сезоне Премьер-лиги заменит обанкротившийся "Металлург Д".

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    Источник: UA-Футбол

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    14.07.2015 23:32
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars 15 июля 2015, 08:47

      Лучше пусть Сталь играет. Занять последнее мксто и остаться в чемпе, это только у нас такой бред возможен.

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD > 10 seconds to stars 15 июля 2015, 20:45

      правила для всех одни должны быть

      0
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      Рейтинг: +302

      10 seconds to stars > MariupolFERD 16 июля 2015, 08:48

      В любом случаи до старта чемпионата 1 день, до матча Металлург - Динамо 3 дня, а в Премьер Лиги всё-так же морозятся.

      0
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      Рейтинг: +200

      dzvinka > MariupolFERD 16 июля 2015, 11:34

      ага, иди своим чинушам это раскажи давай

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 07:56

      Говорящая фамилия у Сергея! Бендерский) Ну это их разборки, так сказать внутренного масштаба.. И что будет в итоге, без разницы)

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      Рейтинг: +631

      mat73 15 июля 2015, 07:06

      Вопрос конечно очень интересный)))

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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 05:39

      какому суду это подсудно?

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      Рейтинг: +217

      vampir1991 15 июля 2015, 05:15

      Как можно остаться в лиге, заняв последнее место?

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      Рейтинг: +52

      MariupolFERD > vampir1991 15 июля 2015, 07:24

      там банкротятся каждый год клубы а клубы из низших дивизионов не имеют денег чтобы заменить других в пл

      1
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      Рейтинг: +217

      vampir1991 > MariupolFERD 15 июля 2015, 15:09

      так вроде в этом случае предложили место команде из 1 дивизиона, и она согласилась. Как правило, так и поступают обычно - добирают команды из дивизиона ниже, а не оставляют тех, кто вылетел

      0
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      Рейтинг: +14

      weomu 15 июля 2015, 02:09


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      Рейтинг: +373

      Зенит 2015 15 июля 2015, 01:50

      Так я не понял. Ведь Жданов (он же Мариуполь) оккупирован киевской самозваной фашисткой диктатурой. Вроде как украинские, тогда почему им не разрешают играть в украинской лиге? Лигу Новороссии, в которой будут все области в границах, так называемой, Украины до 1939 г, ещё ведь не создали.

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      Рейтинг: +81

      Andrumas 15 июля 2015, 00:41

      Немного о футболе. Я за прошлый сезон ниодного матча УПЛ не смотрел и в этом не буду. Чемпионат в котором уже который год подряд последняя команда не вылетает это маразм! Не в суде, а на футбольном поле нужно доказывать свое право играть в УПЛ!

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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 15 июля 2015, 00:32

      пора там завязывать с футболом

      2
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 15 июля 2015, 00:06

      Правильно

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