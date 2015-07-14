"Ильичевец" намерен судиться за право играть в украинской Премьер-лиге

Мариупольский "Ильичевец" намерен доказывать свое право играть в УПЛ через суд.Об этом телеканалу "Футбол 1" сообщил глава наблюдательного совета ФК "Ильичевец" Сергей Бендерский.



В то же время вице-президент ФК "Стали" Николай Колючий сказал, что днепродзержинская команда примет любое решение ФФУ. Завтра состоится исполком ФФУ, на котором и будет принято решение, кто в следующем сезоне Премьер-лиги заменит обанкротившийся "Металлург Д".





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