Молдавский "Милсами" обыграл в гостях "Лудогорец" в матче квалификации ЛЧ

А что, Шериф уже в Молдавии не самый сильный?) Удивлен, что Милсами переиграли довольно крепкий болгарский клуб!
Молдавский "Милсами" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях обыграл болгарский "Лудогорец". Единственный в матче гол на счету Александра Антонюка на 44-й минуте встречи.
Из других результатов следует выдеить победу мальтийского "Хибернианса" над "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:1.
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