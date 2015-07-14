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    Молдавский "Милсами" обыграл в гостях "Лудогорец" в матче квалификации ЛЧ

    Молдавский "Милсами" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях обыграл болгарский "Лудогорец". Единственный в матче гол на счету Александра Антонюка на 44-й минуте встречи.

    Из других результатов следует выдеить победу мальтийского "Хибернианса" над "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:1.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    14.07.2015 23:18
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 07:58

      А что, Шериф уже в Молдавии не самый сильный?) Удивлен, что Милсами переиграли довольно крепкий болгарский клуб!

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июля 2015, 07:18

      Сенсация, правда маленькая.

      0
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 15 июля 2015, 06:32

      жаль Пюник ушатали в Норвегии 5-0. у Мёльде там одни экзотические забивали - дубль у Мохамеда Эльюнусси и Ола Камары.
      пожалуй из всех матчей вторника лишь Пюник потерял уже все шансы.

      0
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      Рейтинг: +14

      SZ 15 июля 2015, 02:42

      Хибернианс - молодцы! В ответке могут проиграть и выбыть из турнира, но сейчас - на отлично.

      0
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      Рейтинг: +14

      weomu 15 июля 2015, 02:09


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      Рейтинг: +81

      Andrumas 15 июля 2015, 00:48

      Короче красавцы молдавани! Большая сенсация и успех, удачи им в ответном матче!

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      Рейтинг: +63

      Pleafant 15 июля 2015, 00:41

      А надутый Зенит не смог и гола забить Лудогорцу,хотя у Зенита бюджет ,наверное,больше,чем у всего города в Молдавии,в котором живёт этот Милсами.

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      Рейтинг: +148

      tambovchanin > Pleafant 17 июля 2015, 13:09

      перечитай свой текст еще раз,и посмотри на какой минуте матч остановили

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      Рейтинг: +1072

      gооdbyegoodbоy 15 июля 2015, 00:31

      Молдовский

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      Рейтинг: +17

      ГалактикосGB 14 июля 2015, 23:56

      красно белые вперед наш МИЛСАМИ всех порвет
      хорошие начало сезона

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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 14 июля 2015, 23:43

      Вот так Милсами,или это Лудогорец нынче такой?

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      Рейтинг: +235

      Strikers18 > rubinovyi2 14 июля 2015, 23:46

      немного недооценки со стороны болгар+ нелепая тактика)) весь матч навешивали в штрафную,а 2-ух метровый негр из обороны Милсами всё без проблем выносил))

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      Рейтинг: +24

      Dzukele > rubinovyi2 15 июля 2015, 01:25

      Во-первых, все евроуспехи и чемпионства разградцев были либо при Петеве, либо при Стойкове. Новый тренер команды - португалец Бруно Ребейро. Во-вторых, продали пару футболистов, в том числе центрдефа Жуниора Кайсару.

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