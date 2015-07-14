Молдавский "Милсами" обыграл в гостях "Лудогорец" в матче квалификации ЛЧ

Молдавский "Милсами" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов в гостях обыграл болгарский "Лудогорец". Единственный в матче гол на счету Александра Антонюка на 44-й минуте встречи.



Из других результатов следует выдеить победу мальтийского "Хибернианса" над "Маккаби" из Тель-Авива со счетом 2:1.



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