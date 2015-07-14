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    Кобелев намерен поговорить с Кокориным

    Новый главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал, что намерен поговорить с нападающим команды Александром Кокориным.

    - В свое время вы дали путь в большой футбол Александру Кокорину. Насколько он повзрослел и видите ли вы пути, чтобы сделать его прогресс более заметным?

    - Повзрослел, конечно. Было 17 лет, стало больше двадцати. Первое, что мы должны сделать – создавать ему больше возможностей для взятия ворот. Это непростая вещь, процесс очень тонкий, а нападающий теряет чувство гола. Взять тот же контрольный матч с «Монако» несколько дней назад. Все правильно делал, но попал в штангу. Надо найти правильный выход из этой ситуации. У меня будет разговор с Сашей, постараюсь его настроить на определенную волну, чтобы прорвало.
    Вокруг него было много негатива, зачастую незаслуженного. И неудачная игра всей сборной тоже гнетет, накладывает свой отпечаток и на Кокорина. Люди иногда забывают, что форварды – зависимые люди. Если полузащитник может и сам опуститься за мячом, и передачу отдать, то у нападающего возможностей проявить себя меньше, требуется помощь партнеров.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    14.07.2015 22:28
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 13:02

      Обсосы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +13

      kakha2008 15 июля 2015, 12:34

      Что делают с командой такие как гурамчики кобелино жид отец с сыном???

      0
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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 15 июля 2015, 10:16

      Купите Мамаева с Краснодара,на парочку заиграют.)))

      0
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      Рейтинг: +179

      fr3nd 15 июля 2015, 08:28

      кокорин вышел с мячом против вратаря, рядом перед пустыми воротами свободный партнёр. но нет, надо запороть момент. ладно шо техническую победу присудили

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:02

      Много с тех пор воды утекло! Когда уходил из Динамо Москва Андрей Кобелев, Александра уже тогда считали талантливым и подающим большие надежды игроком) Но времена изменились.. Кобелев с тех пор практически не изменился, чего не скажешь про Кокорина.

      0
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      Рейтинг: +6295

      порт 15 июля 2015, 07:53

      Вокруг него было много негатива, зачастую незаслуженного. И неудачная игра всей сборной тоже гнетет
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      Судя по выкладываемым им же фотографиям с соц.сеть, не сказал бы что Кокоша сильно переживает.

      2
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      Рейтинг: +141

      Rruma 15 июля 2015, 07:24

      Есть же [Динамо]о-2, чего разговаривать? )

      0
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      Рейтинг: +80

      vyishenka 15 июля 2015, 06:55

      Черчесов с ним не разговаривал.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 05:27

      поговорить- очень полезно, результат неизбежен!

      2
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 15 июля 2015, 05:00

      Вы простите,но я повторюсь...В Германии,Англии,Италии...как делают?НИКТО ТАМ НЕ ТРЕПИТСЯ С НИМИ,ИГРАЕТ ПЛОХО-В СОСТАВ НЕ ПОПАДАЕТ БЕЗ РАЗГОВОРА.Достаточно прочитать интервью от игроков в прессе,чтобы это разглядеть.Так и у нас надо!!!

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