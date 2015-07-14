Кобелев намерен поговорить с Кокориным

Новый главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев рассказал, что намерен поговорить с нападающим команды Александром Кокориным.





- В свое время вы дали путь в большой футбол Александру Кокорину. Насколько он повзрослел и видите ли вы пути, чтобы сделать его прогресс более заметным?





- Повзрослел, конечно. Было 17 лет, стало больше двадцати. Первое, что мы должны сделать – создавать ему больше возможностей для взятия ворот. Это непростая вещь, процесс очень тонкий, а нападающий теряет чувство гола. Взять тот же контрольный матч с «Монако» несколько дней назад. Все правильно делал, но попал в штангу. Надо найти правильный выход из этой ситуации. У меня будет разговор с Сашей, постараюсь его настроить на определенную волну, чтобы прорвало.



Вокруг него было много негатива, зачастую незаслуженного. И неудачная игра всей сборной тоже гнетет, накладывает свой отпечаток и на Кокорина. Люди иногда забывают, что форварды – зависимые люди. Если полузащитник может и сам опуститься за мячом, и передачу отдать, то у нападающего возможностей проявить себя меньше, требуется помощь партнеров.



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