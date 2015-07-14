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    Галицкий: "Не вижу ничего плохого в совмещении постов в клубе и сборной"

    Президент "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о своем отношению к совмещению тренером постов в клубе и сборной и одобрил новый лимит на легионеров.

    "Не все так критично. Повторю: к чему пилить опилки? Решение принято, его не отменить. Зачем скулить? В Лиге чемпионов и Лиге Европы нет никаких ограничений на число иностранцев в составе. Будем наслаждаться эстетикой в еврокубках. К тому же часть команд и в прошлом году спокойно укладывались бы в "6+5", если бы такое ограничение тогда существовало.

    Работа в сборной – лишь шесть-восемь игр в году. Если Кононов решит покинуть "Краснодар", я все равно его никак не удержу. Правда, сейчас мы на его место никого не ищем, так что уход Кононова создаст определенные сложности. В совмещении постов не вижу ничего плохого. Больше того, считаю, что такая практика была бы полезной для любого специалиста. В таком случае не возникает пауз в работе, простоев. Как по мне, совмещение – гораздо более правильный путь, чем разделение", - сказал Галицкий в интервью "Спорт-Экспресс".

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.07.2015 22:14
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 14:36

      Пусть сам попробует

      0
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      Рейтинг: +268

      eugen-han 15 июля 2015, 13:10

      это что не дальновидность или очередное притворство под дурачка...совмещение постов - это те же грабли из прошлого,когда наставник клуба тащит в сборную своих заведомо на самых сильных игроков,делая бизнес,и ничего личного,даже стремления что-то выигрывать,а умения к отговоркам и отпискам хватит опыта менеджера,и футбольную общественность запросто можно ввести в заблуждение оперируя цифрами и всякими сомнительными рейтингами на общую характеристику того или иного игрока,который повторюсь,что не будет обладать более сильными качествами игрока,который не попадает в сфер интересов сборной команды страны.

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL 15 июля 2015, 08:54

      Кононов хороший кандидат на пост тренера сборной.

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 15 июля 2015, 08:44

      С точки зрения Сереги Галицкого следует, что лучше всего было бы назначить на пост главного Вилаша Боуша, я "ЗА".

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:04

      Плохого может быть ничего и нет, но это сильно отвлекает! К тому же не каждый тренер может одинаково тренировать клуб и сборную.

      0
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      Рейтинг: +593

      112910415 15 июля 2015, 05:17

      ну да

      0
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      Рейтинг: +407

      Федырыч 14 июля 2015, 23:58

      Галицкий чуть испугался за своего "гения". Поверь Галицкий никому он не нужен, кроме тебя. Да и ты в конце сезона от него откажешься.

      1
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      Рейтинг: +114

      Andrey-KScamapa > Федырыч 15 июля 2015, 07:51

      Зачем так писать? Кононов отлично поработал. Вы лучше в своем свинарнике разберитесь

      4
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      Рейтинг: +44

      fckrasnodar > Andrey-KScamapa 15 июля 2015, 09:28

      а что там разбираться, у них все стабильно! у них новый пастух - никчемный тренеришка, который отправил в фнл Арсенал, а теперь туда же ведет и это стадо :)

      3
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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 14 июля 2015, 23:58

      Сперва подумал, что он про пост во время рамадан)

      2
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      Рейтинг: +2988

      просто сашка 14 июля 2015, 23:24

      Олег Георгиевич не сможет с этими зверями мажорными найти общий язык, имхо...

      2
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:07

      narma

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