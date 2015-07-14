Галицкий: "Не вижу ничего плохого в совмещении постов в клубе и сборной"

Президент "Краснодара" Сергей Галицкий рассказал о своем отношению к совмещению тренером постов в клубе и сборной и одобрил новый лимит на легионеров.



"Не все так критично. Повторю: к чему пилить опилки? Решение принято, его не отменить. Зачем скулить? В Лиге чемпионов и Лиге Европы нет никаких ограничений на число иностранцев в составе. Будем наслаждаться эстетикой в еврокубках. К тому же часть команд и в прошлом году спокойно укладывались бы в "6+5", если бы такое ограничение тогда существовало.



Работа в сборной – лишь шесть-восемь игр в году. Если Кононов решит покинуть "Краснодар", я все равно его никак не удержу. Правда, сейчас мы на его место никого не ищем, так что уход Кононова создаст определенные сложности. В совмещении постов не вижу ничего плохого. Больше того, считаю, что такая практика была бы полезной для любого специалиста. В таком случае не возникает пауз в работе, простоев. Как по мне, совмещение – гораздо более правильный путь, чем разделение", - сказал Галицкий в интервью "Спорт-Экспресс".





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