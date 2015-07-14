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    Кобелев представил тренерский штаб "Динамо"

    Новый главный тренер московского "Динамо" Андрей Кобелев представил тренерский штаб команды. На этом посту он заменил отправленного в отставку Станислава Черчесова.

    "Николай Гонтарь в дополнительном представлении не нуждается – динамовец с огромным стажем, бывший игрок сборной, много лет работал тренером в клубе. Александр Смирнов – мой соратник, с ним мы с самого начала работы в "Динамо". Ну, а Роман Березовский только начинает тренерскую карьеру. Теперь он Роман Анатольевич. Планируем также привлечь кого-то из молодых ребят, есть наработки в этом плане"- сказал Кобелев в интервью клубному сайту.

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    Источник: ФК «Динамо»

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    14.07.2015 21:56
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 19 июля 2015, 14:37

      Это его дело

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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:05

      Вообщем ни одного нового человека не появилось! Все свои и те, которые уже давно в Динамо) Удачи бело-голубым на будущее!

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      Рейтинг: +392

      juventus186 15 июля 2015, 03:26

      Вот теперь будет порядок!!
      Денисов уже в строю , чувствуется , что Кобелева авторитет есть!!

      0
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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 15 июля 2015, 00:09

      ну тренерский штаб вполне узнаваем!)
      все свои люди)

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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 15 июля 2015, 00:04

      Кстати в матчах зинит- Динамо яро поддерживаю динамовцев! Из двух зол бело- голубые намного приятнее чем питерский денежный мешок со своим жирным халком.
      Удачи новому старому тренеру Динамо.

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      Рейтинг: +122

      Бригант 669 14 июля 2015, 23:53

      Кобелев и ДИНАМО ВПЕРЕД!!! всех рвать!!

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 14 июля 2015, 23:47

      Ну, "Война" это понятно, никто и не сомневался....Но вот Гонтарь - это зря, имхо...

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Борисыч1 15 июля 2015, 00:02

      Борисыч, мне даже интересно стало, кто-то еще здесь знает чьим прозвищем было:"Война"?)))

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Sem25 15 июля 2015, 00:57

      Да знают, наверное, это же не секрет)
      Смитерс, например, вообще около 10 лет работал в Динамо, с Кобелевым каждый день общался)

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      Рейтинг: +2123

      Sem25 > Борисыч1 15 июля 2015, 01:02

      ))) Я тогда пацаном был. На трибуне от жен футболистов услышал. Так и не знаю по сей день, почему его так звали)))

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Sem25 15 июля 2015, 01:22

      Смирнов Александр (Война)

      (19 мая 1968, Москва,СССР) — бывший советский и российский футболист, полузащитник, ныне российский футбольный тренер.

      Воспитанник ФШМ (Москва).

      Выступал за команды:

      1985-1990(май)г.г. - "Динамо" (Москва) (6 игр, 1 гол. за дубль 82 игры, 23 гола).
      1990 (с мая)г. - "Динамо" (Сухуми).
      1991-1993 г.г. - "Локомотив" (Москва).
      1994 г. - "Динамо" (Москва)(22 игры 8 мячей ЧР, 2 игры КР, 2 игры 1 гол КУЕФА)
      1995-1998 г. - "Локомотив" (Москва).
      1999(март)-2000(декабрь) - "Торпедо-Зил" (Москва)
      2001 г. - "Металлург" (Красноярск)

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Sem25 15 июля 2015, 01:22

      Спортивная карьера:

      2003(с апреля)г. - "Спортивный фонд "Торпедо" (Москва). Старший тренер.
      2004 (с марта)г. - ФК "Титан" (Москва). Генеральный директор.
      2005-2005(по июль)г. - ФК "Локомотив" (Калуга). Начальник команды.
      2005(с августа)- 2006(август) - "Локомотив" (Москва). Тренер-селекционер.
      с 2006 (август) г. - "Динамо" (Москва). Тренер.

      Достижения:

      1988 г. - чемпион СССР среди дублирующих составов.
      1994, 1995 г.г. - серебряный призер Чемпионата России.
      1996, 1997 г.г. - Кубок России.
      1998 г. - бронзовый призер.

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 > Sem25 15 июля 2015, 01:25

      Вполне официально)))
      На сайте "Футбольный клуб Ветеранов Динамо Москва им. Л.И. Яшина"

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      Рейтинг: +42

      alboro 14 июля 2015, 23:25

      ок

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      Рейтинг: +1775

      piercman 14 июля 2015, 22:41

      под руководством кобелева дмошники вылетят в фнл!

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      Рейтинг: +43

      мазан75 14 июля 2015, 22:18

      Удачи АНК!!!

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