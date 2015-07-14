Кобелев представил тренерский штаб "Динамо"

Это его дело
Вообщем ни одного нового человека не появилось! Все свои и те, которые уже давно в Динамо) Удачи бело-голубым на будущее!
Вот теперь будет порядок!!
Денисов уже в строю , чувствуется , что Кобелева авторитет есть!!
ну тренерский штаб вполне узнаваем!)
все свои люди)
Кстати в матчах зинит- Динамо яро поддерживаю динамовцев! Из двух зол бело- голубые намного приятнее чем питерский денежный мешок со своим жирным халком.
Удачи новому старому тренеру Динамо.
Кобелев и ДИНАМО ВПЕРЕД!!! всех рвать!!
Ну, "Война" это понятно, никто и не сомневался....Но вот Гонтарь - это зря, имхо...
Смирнов Александр (Война)
(19 мая 1968, Москва,СССР) — бывший советский и российский футболист, полузащитник, ныне российский футбольный тренер.
Воспитанник ФШМ (Москва).
Выступал за команды:
1985-1990(май)г.г. - "Динамо" (Москва) (6 игр, 1 гол. за дубль 82 игры, 23 гола).
1990 (с мая)г. - "Динамо" (Сухуми).
1991-1993 г.г. - "Локомотив" (Москва).
1994 г. - "Динамо" (Москва)(22 игры 8 мячей ЧР, 2 игры КР, 2 игры 1 гол КУЕФА)
1995-1998 г. - "Локомотив" (Москва).
1999(март)-2000(декабрь) - "Торпедо-Зил" (Москва)
2001 г. - "Металлург" (Красноярск)
Спортивная карьера:
2003(с апреля)г. - "Спортивный фонд "Торпедо" (Москва). Старший тренер.
2004 (с марта)г. - ФК "Титан" (Москва). Генеральный директор.
2005-2005(по июль)г. - ФК "Локомотив" (Калуга). Начальник команды.
2005(с августа)- 2006(август) - "Локомотив" (Москва). Тренер-селекционер.
с 2006 (август) г. - "Динамо" (Москва). Тренер.
Достижения:
1988 г. - чемпион СССР среди дублирующих составов.
1994, 1995 г.г. - серебряный призер Чемпионата России.
1996, 1997 г.г. - Кубок России.
1998 г. - бронзовый призер.
ок
под руководством кобелева дмошники вылетят в фнл!
Удачи АНК!!!