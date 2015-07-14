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    "Милан" отказывается от борьбы за Витселя

    Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб отказывается от борьбы за приобретение бельгийского полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. При этом он не исключил возвращения в команду шведского форварда ПСЖ Златана Ибрагимовича.

    "Центральный защитник является единственной трансферной целью "Милана". О Витселе можно забыть. Ибрагимович? Посмотрим, что будет дальше. Лицензия на убийство есть только у Златана",-цитирует Галлиани Football-Italia.

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    Источник: Football Italia

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    14.07.2015 21:45
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +154

      Ac Milan Champion 15 июля 2015, 13:45

      Ну вот и славно! Наконец-то поняли, что он недофутболист!

      0
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      Рейтинг: +186

      Juventus21 15 июля 2015, 09:59

      Чем Романьоли за 30 млн подписывать, уж лучше вступить в борьбу за Настасича или Абденнура.

      0
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      Рейтинг: +296

      Старый Пью 15 июля 2015, 08:15

      Не о чем писать - пиши про Зенит и его трансферы.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:07

      И правильно кстати сделали! Да и Зенит потерял бы в полузащите с уходом Акселя. Вообще Витсель в питерском клубе почти незаменимый игрок)

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 15 июля 2015, 07:02

      да кому нужен этот игрочишка

      0
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      Рейтинг: +929

      ДСА 15 июля 2015, 06:05

      Не по Сеньке шапка. И так было ясно.

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      Рейтинг: +794

      Miaf 15 июля 2015, 01:10

      А Зениту Ибрагимович не нужен, так как у них есть Дзюбрагимович.

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 00:31

      чё за бред!никого они и не собирались покупать не на что теперь уже

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      Рейтинг: +44

      S010386A 14 июля 2015, 23:34

      ну вот очередная питерская афера с покупками Халка и ВИТСЕЛЯ вышла наружу...Купили за 80 МЛН, а не могут продать и за половину.Тьфу...Не клуб,а какой-то паразит на теле российского футбола

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      Рейтинг: +145

      WhiteLuckyBuster 14 июля 2015, 23:29

      А неплохо было бы его удачно сплавить

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