"Милан" отказывается от борьбы за Витселя

Вице-президент "Милана" Адриано Галлиани заявил, что клуб отказывается от борьбы за приобретение бельгийского полузащитника "Зенита" Акселя Витселя. При этом он не исключил возвращения в команду шведского форварда ПСЖ Златана Ибрагимовича.

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"Центральный защитник является единственной трансферной целью "Милана". О Витселе можно забыть. Ибрагимович? Посмотрим, что будет дальше. Лицензия на убийство есть только у Златана",-цитирует Галлиани Football-Italia.