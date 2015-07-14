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    "Анжи" за один день провел два контрольных матча

    Махачкалинский "Анжи" продолжает подготовку к сезону. Сегодня подопечные Юрия Семина провели сразу два контрольных матча.

    До обеда махачкалинцы встретились со "Славией" из Сараево и одержали уверенную победу со счетом 3:0 благодаря голам М. Мусалова, Сердера Сердерова и Дибиргаджиева. В вечернем же матче команда уступила боснийской "Слободе" со счетом 1:2, гол у махачкалицев в концовке матча забил Илья Максимов.

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    Источник: ФК «Анжи»

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    14.07.2015 21:32
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +84

      Ле Тиссье 15 июля 2015, 08:22

      Магат взял на заметку

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:09

      Славия и Слобода. Что то славянское есть в названиях этих клубов) Анжи безусловно еще прибавит! Удачи этому клубу)

      3
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      Рейтинг: +597

      Alexaos 15 июля 2015, 04:18

      барсеточники начали бегать. Надеюсь следующий год будете в фнл

      1
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      Рейтинг: +471

      Bonnucci > Alexaos 15 июля 2015, 05:06

      Быдло тупое!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > Alexaos 15 июля 2015, 08:08

      А потом еще спартачи удивляются, отчего же к ним такое плохое отношение)

      4
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 01:49

      не привыкать!

      1
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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 15 июля 2015, 01:21

      много новых игроков, по сути новая команда, а время мало вся надежда на Палыча, чтоб поставил игру, Удачи и Побед Анжи!

      2
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      Рейтинг: +266

      Анжи-Арена05 15 июля 2015, 01:00

      Молодцы ребята

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +923

      eaguar 14 июля 2015, 23:06

      Молодцы . Удачи Анжи .

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 июля 2015, 23:02

      Жаль, что во втором уступили. Удачи Анжи в чемпионате России.

      7
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      Рейтинг: +29

      авалон 14 июля 2015, 22:58

      гога ,ты конченный черт иди на х...

      4
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      Рейтинг: +39

      walk 14 июля 2015, 22:55

      Было и у меня так,2 экзамена бегом-отл и уд)))

      3
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