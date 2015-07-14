"Анжи" за один день провел два контрольных матча

Магат взял на заметку
Махачкалинский "Анжи" продолжает подготовку к сезону. Сегодня подопечные Юрия Семина провели сразу два контрольных матча.
До обеда махачкалинцы встретились со "Славией" из Сараево и одержали уверенную победу со счетом 3:0 благодаря голам М. Мусалова, Сердера Сердерова и Дибиргаджиева. В вечернем же матче команда уступила боснийской "Слободе" со счетом 1:2, гол у махачкалицев в концовке матча забил Илья Максимов.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.