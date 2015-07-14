Мутко: "Я дал согласие быть кандидатом в президенты РФС"

скажи уж, что просто тебе велели.
Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что будет учавствовать в выборах президента РФС. Об этом было объявлено журналистам.
Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что будет учавствовать в выборах президента РФС. Об этом было объявлено журналистам.
скажи уж, что просто тебе велели.
шакал ненасытный и ведь в футболе ни черта не смыслет а лезет лезет
Еле уговорили.
Я буду голосовать за Виталия Леонтьевича! Однако если появится какой нибудь достойный кандидат, то я вполне могу изменить свое решение)
мда, его только за лимит на лег-ров подпускать к футболу нельзя. А за контракт с Капелло вообще посадить надо!
А вот этого делать не следует,опять Путинградец,если есть хорошая крыша можно и вторую должность.Пусть сначала миллиард вернёт ,за убийственный контракт Каппелло,который навязал Толстых.
сам Димка крышует , а Димку Вовка..