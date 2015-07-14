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    Мутко: "Я дал согласие быть кандидатом в президенты РФС"

    Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что будет учавствовать в выборах президента РФС. Об этом было объявлено журналистам.

    "Я дал согласие, буду кандидатом в президенты РФС. Мы сделаем самую прозрачную организацию", - сказал Мутко.

    Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял для Мутко ограничение, запрещающее федеральным чиновникам возглавлять спортивные общественные организации. Мутко был выдвинут в качестве кандидата в президенты РФС 26 региональными организациями.
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    Источник: ТАСС

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    14.07.2015 21:01
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    Комментарии64
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      Рейтинг: +163

      Voronzov 15 июля 2015, 13:05

      скажи уж, что просто тебе велели.

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 12:47

      Чья это вообще идея Мудко в президенты РФС?!! Это ж как надо ненавидеть футбол!

      1
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      Рейтинг: +231

      yanedo 15 июля 2015, 12:44

      шакал ненасытный и ведь в футболе ни черта не смыслет а лезет лезет

      1
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 12:40

      Вот вам и новый президент РФС. Выборы это теперь пустая формальность.

      3
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      Рейтинг: +146

      cska1948 15 июля 2015, 10:04

      После нашумевшей истории с отставкой Капелло и выплатой ему космической неустойки порядочный министр спорта должен подать в отставку. Но на Мутко видимо это не распространяется...

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      Рейтинг: -186

      Protosser 15 июля 2015, 08:23

      Еле уговорили.

      1
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:12

      Я буду голосовать за Виталия Леонтьевича! Однако если появится какой нибудь достойный кандидат, то я вполне могу изменить свое решение)

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      Рейтинг: +114

      Andrey-KScamapa 15 июля 2015, 08:03

      мда, его только за лимит на лег-ров подпускать к футболу нельзя. А за контракт с Капелло вообще посадить надо!

      1
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      Рейтинг: +492

      забайкальский армеец 15 июля 2015, 07:48

      А вот этого делать не следует,опять Путинградец,если есть хорошая крыша можно и вторую должность.Пусть сначала миллиард вернёт ,за убийственный контракт Каппелло,который навязал Толстых.

      1
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 04:13

      сам Димка крышует , а Димку Вовка..

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