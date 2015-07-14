Мутко: "Я дал согласие быть кандидатом в президенты РФС"

Министр спорта РФ Виталий Мутко сообщил, что будет учавствовать в выборах президента РФС. Об этом было объявлено журналистам.





"Я дал согласие, буду кандидатом в президенты РФС. Мы сделаем самую прозрачную организацию", - сказал Мутко.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев снял для Мутко ограничение, запрещающее федеральным чиновникам возглавлять спортивные общественные организации. Мутко был выдвинут в качестве кандидата в президенты РФС 26 региональными организациями.

