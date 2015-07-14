На презентацию Ван Перси пришло 15000 болельщиков

А как он звездил в Арсенале,и как он утух в Манчестере
Сегодня в Стамбуле состоялась официальная презентация голландского нападающего Робина ван Перси, перешедшего в местный "Фенербахче" из "Манчестер Юнайтед". Поприветствовать игрока собралось более 15 тысяч болельщиков турецкого клуба. За свою новую команду голландец будет играть под 11-м номером.
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