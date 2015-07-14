На презентацию Ван Перси пришло 15000 болельщиков

Сегодня в Стамбуле состоялась официальная презентация голландского нападающего Робина ван Перси, перешедшего в местный "Фенербахче" из "Манчестер Юнайтед". Поприветствовать игрока собралось более 15 тысяч болельщиков турецкого клуба. За свою новую команду голландец будет играть под 11-м номером.

"Я очень счастлив переходу в "Фенербахче". Меня всегда поражала страсть турецких болельщиков. Надеюсь, вместе мы добьёмся успехов", - цитирует ван Перси официальный сайт "Фенербахче".