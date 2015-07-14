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    На презентацию Ван Перси пришло 15000 болельщиков

    Сегодня в Стамбуле состоялась официальная презентация голландского нападающего Робина ван Перси, перешедшего в местный "Фенербахче" из "Манчестер Юнайтед". Поприветствовать игрока собралось более 15 тысяч болельщиков турецкого клуба. За свою новую команду голландец будет играть под 11-м номером.

    "Я очень счастлив переходу в "Фенербахче". Меня всегда поражала страсть турецких болельщиков. Надеюсь, вместе мы добьёмся успехов", - цитирует ван Перси официальный сайт "Фенербахче".

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    Источник: ФК «Фенербахче»

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    14.07.2015 20:48
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    Комментарии49
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      Рейтинг: +134

      La Masia 15 июля 2015, 12:24

      А как он звездил в Арсенале,и как он утух в Манчестере

      1
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      Рейтинг: +3416

      FRZZ 15 июля 2015, 11:23

      В России даже на матч ведущих команд не соберется столько болельщиков.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +96

      Islam0500 15 июля 2015, 09:30

      Все окончательно зашла Ван Перси

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:15

      Он шел среди толпы болельщиков Фенербахче и казалось, что они понесут его на руках) Да, для турецкого клуба это отличный трансфер! Удачи Робину в стане клуба из Стамбула)

      2
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      Рейтинг: +84

      Ле Тиссье 15 июля 2015, 07:57

      У команды неплохой состав легионеров набрался: Нани, Ван Перси, Диего, Стох, Соу, Мейрелеш, Красич.

      1
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 15 июля 2015, 05:06

      Человек приехал бабки рубить и отдыхать,а людей собралось,словно он приехал спасать турецкий футбол))))На чемпионат мира попали бы сначала с таким то развитием))))А то что то не видать было.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +84

      Ле Тиссье > Hardwell 15 июля 2015, 07:59

      У турков состав будет посильнее чем у России.

      4
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      Рейтинг: +201

      dante_voorhees > Hardwell 15 июля 2015, 12:46

      не говори так, Турция хорошая сборная один Арда и Хакан Чалханоглы лучше всей сборной России.

      у сборной Турции больше достижении чем у вашей сборной России

      Турция хоть бронзовый призер чемпионата мира, а Россия даже из группы не может выйти, к тому же Турция бронзовый призер кубка конфедерации и в Евро заняли 3 место, теперь скажи а чего сборная Россия добилась

      0
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      Рейтинг: +319

      АнДрЮхА 21 14 июля 2015, 23:59

      Классный нап с хорошим ударом и видением поля, он много пользы принесет, Арсен из него сделал настоящего футболиста,но мю его погубил(((

      2
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      Рейтинг: +10

      DrAzraill 14 июля 2015, 23:09

      norma

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 14 июля 2015, 22:51

      Как в анекдоте:
      На женском форуме одна из участниц оставила запись:
      "В сексе я люблю страть!"
      На что админ ответил ей:
      "Вы или добавьте одну букву или убавьте!"

      1
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      Рейтинг: +43

      Карпати1963 14 июля 2015, 22:49

      Файно

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