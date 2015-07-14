Мутко: "Плохо, что всю страну интересует неустойка"

Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной Фабио Капелло. Договор с итальянским тренером был рассчитан до окончания чемпионата мира-2018 в России.



"Очень плохо, что всю страну интересует неустойка. Это нормальный обычный контракт, может, он по цене кому-то не нравится, но до этого три тренера получали такую же сумму. Что-то никого это не будоражило. В других странах или некоторых наших клубах не меньше получают. А система контрактов на самом деле такова: если подписываешь контракт и заранее его прерываешь, ты должен выплачивать до конца контракта. И есть пункт о договоренности сторон. Сегодня РФС объявил, что контракт расторгнут по согласию сторон. Тему надо закрыть. Условия являются приемлемыми для футбольного союза" - сказал Мутко журналистам.





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