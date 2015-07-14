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    Мутко: "Плохо, что всю страну интересует неустойка"

    Министр спорта РФ Виталий Мутко прокомментировал расторжение контракта с главным тренером сборной Фабио Капелло. Договор с итальянским тренером был рассчитан до окончания чемпионата мира-2018 в России.

    "Очень плохо, что всю страну интересует неустойка. Это нормальный обычный контракт, может, он по цене кому-то не нравится, но до этого три тренера получали такую же сумму. Что-то никого это не будоражило. В других странах или некоторых наших клубах не меньше получают. А система контрактов на самом деле такова: если подписываешь контракт и заранее его прерываешь, ты должен выплачивать до конца контракта. И есть пункт о договоренности сторон. Сегодня РФС объявил, что контракт расторгнут по согласию сторон. Тему надо закрыть. Условия являются приемлемыми для футбольного союза" - сказал Мутко журналистам.

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    Источник: Р-Спорт

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    14.07.2015 20:34
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    Комментарии166
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      Рейтинг: +435

      Павлюченко 13 16 июля 2015, 15:46

      Беспредел! Уже денег попилить чиновникам не дают, везде свой нос народ сует!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 13:39

      "Это нормальный обычный контракт,..." и это говорит минспорта и будущий президент РФС? Притом, что все в шоке от этого контракта. Ну и Мудко у нас...

      0
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      Рейтинг: +57

      brat070 15 июля 2015, 12:28

      [кю], это наши деньги, наши налоги и мы их будем считать. Всех сокращают, всем урезают з.п., как же так мы посчитали свои деньги. Таких 3,14дораздов конечно надо отстреливать как бешеных собак.

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      Рейтинг: +167

      родом из СССР 15 июля 2015, 11:02

      вот согласитесь, Хиддинг тоже стоил не дешево,но таких разговоров не было,тот хоть результат показал. а этот? я не думаю,что вообще кто-то сможет сейчас в РФС объяснить откуда такая бешеная з.п. у Капелло взялась

      0
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      Рейтинг: +26

      karasc1 15 июля 2015, 11:00

      Когда же они начнут считатся с народом!!

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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 15 июля 2015, 10:28

      Мутко-уходи,будь мужчиной и Симоняна прихвати.

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      Рейтинг: +244

      PATRIOT1965 15 июля 2015, 10:26

      За такой контракт с тренером сборной в Китае,например,ты уже не давал бы интервью.

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      Рейтинг: +81

      Altos > PATRIOT1965 15 июля 2015, 11:27

      А в северной корее ему бы уже носили гвоздички на могилку после казни!

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      Рейтинг: +114

      ФорвардЪ 15 июля 2015, 10:14

      потому что все хотят такую неустойку!

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      Рейтинг: +133

      Чист 15 июля 2015, 10:03

      да народ вообще обалдел - начал считать деньги это не ваше дело да и как посмели надо с этим кончать - Мудко за вас решит - или вы ему не доверяете

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      Рейтинг: +146

      cska1948 15 июля 2015, 09:57

      "А система контрактов на самом деле такова"
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      Вообще то система контрактов с тренерами сборных в корне другая! С тренером сборной подписывается контракт ПО ОКОНЧАНИИ ЧМ, а не ДО ЕГО НАЧАЛА! И в том, что с Капелло контракт был подписан до ЧМ 2014 года есть и "заслуга" Мутко! Поэтому ему и не нравится то, что болельщики возмущенны выбросом на ветер МИЛЛИАРДА НАРОДНЫХ денег! Заплати эту неустойку Мутко и Толстых из собственного кармана ни кто бы и не возмущался.

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