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    Ломбертс не прошел медобследование в "Сандерленде"

    Бельгийский защитник "Зенита" Николас Ломбертс не прошёл медицинское обследование в "Сандерленде" из-за проблем с коленом. Английский клуб готов был приобрести игрока за 15 млн. евро.

    Ломбертс играет за "Зенит" с 2007 года, а в прошлом сезоне провел 24 матча в Премьер-лиге.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 20:24
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    Комментарии43
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:20

      Ломбертса готовы были приобрести за 15 млн евро? Во-первых ему уже почти 30 лет, а во-вторых он не так и надежен в защите! Хотя это безусловно инициатива Адвокаата, при котором Нико пришел в Зенит в 2007 году и затем играл в сборной Бельгии при Дике)

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      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle 15 июля 2015, 03:11

      ну ничего себе цена,Зенит все думает,что так же игроков сможет продавать.как и покупал?))

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      Рейтинг: +14

      zzzzenittt > Cool-Kurt Angle 15 июля 2015, 10:26

      ты бы хоть, прежде чем писать, поинтересовался за сколько его покупали)

      Воспитанник футбольной школы «Брюгге». С июля 2004 года играл за бельгийский «Гент», провел 76 матчей в национальном чемпионате, забил 1 гол.

      В июле 2007 года перешёл в Санкт-Петербургский «Зенит», заплативший за него 4 миллиона евро. В сезоне 2007 стал чемпионом России.

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      Рейтинг: +720

      Den Bull 15 июля 2015, 00:18

      Нормальные деньги.

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      Рейтинг: +45

      Axu 14 июля 2015, 23:47

      Адвокаат знает его возможности, мог бы и без мед. обследования брать. жаль вот только что такие игроки покидают чемпионат и всё из-за лимита.

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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam > Axu 15 июля 2015, 02:06

      Уже не покидает раз не прошел

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      Рейтинг: +1111

      Борисыч1 14 июля 2015, 23:46

      Педикулёз?

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      Рейтинг: +36

      3ЕНИТ 81 > Борисыч1 15 июля 2015, 13:54

      У него проблема с коленом, причем здесь вши?

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      Рейтинг: +15

      Svinorez > Борисыч1 15 июля 2015, 20:14

      Больная тема?

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      Рейтинг: +1452

      Mariner > Борисыч1 17 июля 2015, 01:45

      Да то, что у тебя зудит видно невооружённым взглядом, пожилой отморозок ты наш.

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      Рейтинг: +254

      KAFA2525 14 июля 2015, 23:36

      Коле зороаья!!!

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      Рейтинг: +45

      Axu > KAFA2525 14 июля 2015, 23:43

      чего ты ему пожелал?!))))

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 14 июля 2015, 23:22

      Как он играет тогда?

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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 июля 2015, 22:59

      Это санкции... нормальное у него колено!

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      Рейтинг: +63

      Pleafant 14 июля 2015, 22:28

      С этим коленом Ломбертс отыграл с Локо 90 минут,что бы поднять цену,не проканало.Теперь Николас будет лечить колено до следующего окна.

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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:57

      Ковалев, почему нету тега Сандерленд? ололо, 100500-го уровня редактор.

      капец, платить 15 млн. евро за 30-летнево Ломбертса? тогда как Рондона на 5 лет моложе продают за сумму не намного большую.....ппц

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