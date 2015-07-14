Ломбертс не прошел медобследование в "Сандерленде"

Ломбертса готовы были приобрести за 15 млн евро? Во-первых ему уже почти 30 лет, а во-вторых он не так и надежен в защите! Хотя это безусловно инициатива Адвокаата, при котором Нико пришел в Зенит в 2007 году и затем играл в сборной Бельгии при Дике)
Ломбертс играет за "Зенит" с 2007 года, а в прошлом сезоне провел 24 матча в Премьер-лиге.
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