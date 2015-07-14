Ломбертс не прошел медобследование в "Сандерленде"

Бельгийский защитник "Зенита" Николас Ломбертс не прошёл медицинское обследование в "Сандерленде" из-за проблем с коленом. Английский клуб готов был приобрести игрока за 15 млн. евро.

Ломбертс играет за "Зенит" с 2007 года, а в прошлом сезоне провел 24 матча в Премьер-лиге.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен : bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.