Стерлинг стал игроком "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" официально объявил о трансфере полузащитника "Ливерпуля" Рахима Стерлинга. "Горожане" сообщили, что 20-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт.



Сообщается, что в новой команде Стерлинг будет выступать под седьмым номером. Клубная пресс-служба "горожан" отмечает, что сумма, заплаченная за футболиста стала рекордной в истории клуба, а сам Стерлинг теперь является самым дорогим английским футболистом.