Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Стерлинг стал игроком "Манчестер Сити"

    "Манчестер Сити" официально объявил о трансфере полузащитника "Ливерпуля" Рахима Стерлинга. "Горожане" сообщили, что 20-летний футболист подписал с клубом пятилетний контракт.
    Сообщается, что в новой команде Стерлинг будет выступать под седьмым номером. Клубная пресс-служба "горожан" отмечает, что сумма, заплаченная за футболиста стала рекордной в истории клуба, а сам Стерлинг теперь является самым дорогим английским футболистом.

    Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru. В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое.

    Источник: ФК «Манчестер Сити»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2015 19:49
    Рекомендуем
    Комментарии297
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      заDOOMчивый 18 июля 2015, 23:33

      за такие деньги нужно просто подсрачником выпихивать Рахима,но всё же считаю это ключевой потерей,которая отобразится на игре.Нет Луи Суареса,нет Стерлинга,нет Стиви Джи(как духа клуба),в непонятной форме Старидж... клуб в сезоне окажется вне десятки и это однозначно!Сомневаюсь,что в трансферах Ливерпуль силён,прошлый год это продемонстрировал,особенно покупка Марио.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 17 июля 2015, 09:26

      Балотелли-два в перспективе...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      ФАНАТ АРСЕНАЛ 2 16 июля 2015, 23:28

      хахаахахах даааа

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +223

      DXTK 16 июля 2015, 15:22

      Ман Сити довольны что приобрели этого игрока, а Ливерпуль доволен что избавились от него, вроде как от вредной привычки.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      kamelot 15 июля 2015, 18:26

      Как грамотно Ливер заработал на танцоре, мелочовщики у нас чтобы свалить президента РФС, нужно было развалить сборную и выплатить неустойку Капу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      Daniel Morales 15 июля 2015, 13:44

      Самое интересное, то что болелы Ливера еще не давно говорили , что Рахим не перейдет в Реал за 50 лямов . И что он стоит 100 лямов , даже лучше Неймара . А теперь говорят что он не стоит 49 лимонов.
      Лицемерия у вас зашкаливает )))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +127

      ЛИВЕРПУЛЬ2005 > Daniel Morales 15 июля 2015, 15:20

      Ты за всех не говори....стоит или не стоит...по мне так это суперовская новость что вааще от него избавились тем более за такие деньги...Он прежде всего не стоит того внимания которое ему уделяют.И из него точно не вырастет звезда мирового уровня.Для игры с командами занимающими 15-20 место он мож и годится а для игры с серьезными клубами где серьезная защита и нападение он ноль полный....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      bazza 15 июля 2015, 12:38

      ливерпуль хорошо варит на трансферах,вот только когда начнут создавать чемпионский состав?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +65

      asgard25 15 июля 2015, 12:35

      50 млн за Стерлинга!С ума он там в Англии по сходили!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +730

      Juventus 32 15 июля 2015, 12:25

      Жаль, если посмотреть какие игроки покидали Ливер, из них можно было бы чемпионскую команду сколотить.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      xiz 15 июля 2015, 11:04

      Развод года по Ливерпульски, иначе не назвать!!!
      Мы в прошлом году развели Парижских шейхов с Давидом Луисом... (беру свои слова обратно Давид отвратительный ЦЗ со всеми вытекающими и 50 фунтолямов не стоит, говорю это не из-за того что он забил Челси...) и Жозе провернул гениальную сделку продав его за такое баблинское...
      Сеньор Галлиани учитесь как надо продавать балласт...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11