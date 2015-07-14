Стерлинг стал игроком "Манчестер Сити"

за такие деньги нужно просто подсрачником выпихивать Рахима,но всё же считаю это ключевой потерей,которая отобразится на игре.Нет Луи Суареса,нет Стерлинга,нет Стиви Джи(как духа клуба),в непонятной форме Старидж... клуб в сезоне окажется вне десятки и это однозначно!Сомневаюсь,что в трансферах Ливерпуль силён,прошлый год это продемонстрировал,особенно покупка Марио.
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