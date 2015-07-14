Макеев, Яковлев и Зотов заявлены за "Спартак-2"

"Спартак-2" дозаявил трех футболистов с опытом игры в РФПЛ, принадлежащих "Спартаку".
Наставник красно-белых Евгений Бушманов сможет рассчитывать на защитника Евгения Макеева, полузащитника Александра Зотова и нападающего Павла Яковлева.
"Яковлев заявлен под 44-м номером, Зотов выбрал № 27, а Макеев будет выступать под 34-м номером.
Напомним, что в соответствии с регламентом Чемпионата России, футболисты-россияне из вторых составов клубов РФПЛ ("Спартак-2" и "Зенит-2") имеют право выступать за первые команды в чемпионате Премьер-лиги и первенстве молодежных команд РФПЛ", - сообщает официальный сайт ФНЛ.
Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.