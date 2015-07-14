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    Макеев, Яковлев и Зотов заявлены за "Спартак-2"

    "Спартак-2" дозаявил трех футболистов с опытом игры в РФПЛ, принадлежащих "Спартаку".

    Наставник красно-белых Евгений Бушманов сможет рассчитывать на защитника Евгения Макеева, полузащитника Александра Зотова и нападающего Павла Яковлева.
    "Яковлев заявлен под 44-м номером, Зотов выбрал № 27, а Макеев будет выступать под 34-м номером.
    Напомним, что в соответствии с регламентом Чемпионата России, футболисты-россияне из вторых составов клубов РФПЛ ("Спартак-2" и "Зенит-2") имеют право выступать за первые команды в чемпионате Премьер-лиги и первенстве молодежных команд РФПЛ", - сообщает официальный сайт ФНЛ.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 18:42
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    Комментарии58
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      Рейтинг: +12

      КрысА 15 июля 2015, 18:21

      Паша переходи в Крылья, в ФНЛ тебе не место!

      0
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      Рейтинг: +365

      n272nm 15 июля 2015, 15:21

      Гы! Без относительно того, что речь идет о мясных игроках... А какого художника ужесточили лимит?! Я бы понял, если бы в свете последнего решения РФС за вторые команды и прочие дубли заявляли легионеров, что бы те, в случае чего не полировали лавку просто так. А тут своих воспитанников за дубли заявляют. Где логика?!

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 15 июля 2015, 08:24

      Ого, я увижу Макеева и Яковлева в Иркутске! ФК Байкал ведь играет в ФНЛ, как и Спартак-2)

      0
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      Рейтинг: +326

      SHMEL > alessios1990 15 июля 2015, 12:52

      Не факт,заявлены не значит ,что постоянно играют,могут остаться с первой поросиной командой.

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 > SHMEL 18 июля 2015, 12:18

      Ну хотя бы увижу кого то из той сборной, которая уже дошла до финала молодежного ЕВРО)

      0
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      Рейтинг: +117

      nogganov_01 15 июля 2015, 06:45

      Зотов заиграть решил что ли?

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor 15 июля 2015, 04:50

      Из этой тройки-Яковлев мог бы заиграть,но проиграл конкуренцию на сборах-не могут же все одновременно ошибаться.Зотова вообще не знаю,а Макеева с радостью провожаю-не нужен он в основе.

      0
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      Рейтинг: +673

      Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 01:58

      Карпин стайл

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor > Кабинетный Зенит 15 июля 2015, 04:58

      А тебе бандеровская рожа что тут надо? Гей скакать на свои сайты.

      2
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      Рейтинг: +226

      рус фан 15 июля 2015, 00:56

      Яковлев вернулся из аренды и тут же в ФНЛ был сослан, жаль парня ни один тренер из Спама не давал ему даже пол сезона в основе отыграть.

      0
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      Рейтинг: +864

      diktor > рус фан 15 июля 2015, 04:50

      Значит не смог доказать свою полезность-время было.Все ошибаться не могут одновременно.

      2
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      Рейтинг: +72

      кони-рулят 14 июля 2015, 22:11

      а это они на повышение пошли???

      3
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      Рейтинг: +180

      АрсенБурбулятр 14 июля 2015, 21:53

      футболисты-россияне из вторых составов имеют право выступать за первых, а футболисты первых разве имеют право выступать за вторых? странно. тогда надо так и писать - что могут выступать за обе команды!

      0
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      Рейтинг: +1207

      RussianHorse 14 июля 2015, 21:45

      Нету разницы от кого 4 мяча получать от ЦСКА в вышке или от Томи в ФНЛе)

      5
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      Рейтинг: +736

      Великий ЦСКА Москва > RussianHorse 14 июля 2015, 21:52

      СОГЛАСЕН!

      4
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