"Спартак" продемонстрировал новую форму

Форма что надо!
Форма что надо!
это хорошо что сеточку отправили в утиль
Я то думал снова звёздочки подрисовали)))))Выигрывать надо,как говорил один тренер,сэр Алекс- НЕ КРАСНАЯ ФОРМА КРАСИТ ИГРОКА МЮ, А ПОБЕДЫ КЛУБА,ЕГО ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И БОЛЕЛЬЩИКИ!
Очень хотелось бы,чтобы так думало и руководства клуба...но пока,увы.
Ромаhttp://www.soccer.ru/rules)
НИЧОСИ,форма круть!
как всегда каждый год что то новенькое)
Только вот старенькое намного важнее!!
Я про отсутствие трофеев ...
Ура, полосу вернули!
В честь этого знаменательного события, позвольте мне спеть небезызвестную Спартаковским ультрас песню:
ЦСКА- команда команда г*нд*нов!
Больше вам не стать чемпионом!
Отсосите х** вы у мяса!
Красно- синие п*д*расы!
И ещё раз!! Подпевайте, друзья!:
ЦСКА- КОМАНДА Г*НД*НОВ!
БОЛЬШЕ ВАМ НЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ!
ОТСОСИТЕ Х** ВЫ У МЯСА!
КРАСНО- СИНИЕ П*Д*РАСЫ!
Вперёд Спартак! Вперёд Спартак! ВПЕРЁД СПАРТАК!
странный ты
ЦСКА- КОМАНДА Г*НД*НОВ!
БОЛЬШЕ ВАМ НЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ!
ОТСОСИТЕ Х** ВЫ У МЯСА!
КРАСНО- СИНИЕ П*Д*РАСЫ!
чем нормальная то? стрёмная песня...скажи что в ней нормального? особенно после 4-0?
хватит тут [ Соблюдайте правила] между собой...пошли на ветку где Шахтёр выйграл....там упыри атакуют)))
Спартак 2.0 на всех стадионах страны