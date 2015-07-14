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    "Спартак" продемонстрировал новую форму

    "Спартак" официально представил игровую форму на новый сезон.
    "Я уверен, болельщики будут рады возвращению классической белой полосы на футболке. Для многих из них это не просто символ верности традициям, а напоминание о великом прошлом клуба и самых важных победах. Мы же постараемся сделать все возможное, чтобы новая форма принесла клубу и новые, не менее важные победы", – сказал полузащитник Роман Широков.



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    Источник: Sports.ru

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    14.07.2015 18:33
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    Комментарии406
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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 15 июля 2015, 23:31

      Форма что надо!

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 15 июля 2015, 12:59

      И причёски им всем ромбиком сделать.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +243

      KoValery 15 июля 2015, 09:27

      это хорошо что сеточку отправили в утиль

      0
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      Рейтинг: +3650

      АртурZaСМ 15 июля 2015, 05:49

      Вот это я понимаю КЛАССИКА... только вот воротники напрягают...

      1
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      Рейтинг: +356

      Hardwell 15 июля 2015, 05:10

      Я то думал снова звёздочки подрисовали)))))Выигрывать надо,как говорил один тренер,сэр Алекс- НЕ КРАСНАЯ ФОРМА КРАСИТ ИГРОКА МЮ, А ПОБЕДЫ КЛУБА,ЕГО ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ И БОЛЕЛЬЩИКИ!
      Очень хотелось бы,чтобы так думало и руководства клуба...но пока,увы.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +122

      ULTRASteam 15 июля 2015, 02:11

      Ромаhttp://www.soccer.ru/rules)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      spartach091 15 июля 2015, 01:26

      НИЧОСИ,форма круть!

      2
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      Рейтинг: +23

      fan fclm and madrid 15 июля 2015, 00:22

      как всегда каждый год что то новенькое)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +392

      juventus186 > fan fclm and madrid 15 июля 2015, 02:49

      Только вот старенькое намного важнее!!
      Я про отсутствие трофеев ...

      1
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      Рейтинг: +244

      Вакханалия 15 июля 2015, 00:17

      Ура, полосу вернули!
      В честь этого знаменательного события, позвольте мне спеть небезызвестную Спартаковским ультрас песню:
      ЦСКА- команда команда г*нд*нов!
      Больше вам не стать чемпионом!
      Отсосите х** вы у мяса!
      Красно- синие п*д*расы!

      И ещё раз!! Подпевайте, друзья!:

      ЦСКА- КОМАНДА Г*НД*НОВ!
      БОЛЬШЕ ВАМ НЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ!
      ОТСОСИТЕ Х** ВЫ У МЯСА!
      КРАСНО- СИНИЕ П*Д*РАСЫ!

      Вперёд Спартак! Вперёд Спартак! ВПЕРЁД СПАРТАК!

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +469

      64русс > Вакханалия 15 июля 2015, 00:21

      странный ты

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +442

      spartak never die > Вакханалия 15 июля 2015, 00:22

      ЦСКА- КОМАНДА Г*НД*НОВ!
      БОЛЬШЕ ВАМ НЕ СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ!
      ОТСОСИТЕ Х** ВЫ У МЯСА!
      КРАСНО- СИНИЕ П*Д*РАСЫ!

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die > 64русс 15 июля 2015, 00:24

      Да норм песня же ;)

      8
      Ответить
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      Рейтинг: +469

      64русс > spartak never die 15 июля 2015, 00:26

      чем нормальная то? стрёмная песня...скажи что в ней нормального? особенно после 4-0?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +244

      Вакханалия > 64русс 15 июля 2015, 00:29

      Не нравится песня- не пой. Мне, например, нравится. Я её дома каждый час пою ;)

      13
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      ...
      Рейтинг: +469

      64русс > Вакханалия 15 июля 2015, 00:32

      хватит тут [ Соблюдайте правила] между собой...пошли на ветку где Шахтёр выйграл....там упыри атакуют)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +442

      spartak never die > 64русс 15 июля 2015, 00:33

      Погнали.

      4
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      Рейтинг: +44

      Black Ice 15 июля 2015, 00:14

      Спартак 2.0 на всех стадионах страны

      0
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