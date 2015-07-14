"Спартак" продемонстрировал новую форму

"Спартак" официально представил игровую форму на новый сезон.

"Я уверен, болельщики будут рады возвращению классической белой полосы на футболке. Для многих из них это не просто символ верности традициям, а напоминание о великом прошлом клуба и самых важных победах. Мы же постараемся сделать все возможное, чтобы новая форма принесла клубу и новые, не менее важные победы", – сказал полузащитник Роман Широков.







