"Торпедо" и "Динамо" СПб официально включены в состав ПФЛ

Правельно
На состоявшемся очередном заседании Исполкома РФС в числе прочих было принято решение утвердить состав участников и календарь Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2015/16.
В числе клубов, прошедших лицензирование, оказались московское "Торпедо" и "Динамо" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ассоциации ПФЛ. "Динамо" сыграет в зоне "Запад", а "Торпедо" - в зоне "Центр". Матчи первого тура предстоящего сезона ПФЛ запланированы на 20 июля.
"Торпедо" по итогам минувшего сезона вылетело из РФПЛ, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за проблем с финансами. "Динамо" вылетело из ФНЛ и также испытывало серьезные проблемы с финансированием.
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