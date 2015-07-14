"Торпедо" и "Динамо" СПб официально включены в состав ПФЛ

На состоявшемся очередном заседании Исполкома РФС в числе прочих было принято решение утвердить состав участников и календарь Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2015/16.

В числе клубов, прошедших лицензирование, оказались московское "Торпедо" и "Динамо" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ассоциации ПФЛ. "Динамо" сыграет в зоне "Запад", а "Торпедо" - в зоне "Центр". Матчи первого тура предстоящего сезона ПФЛ запланированы на 20 июля.