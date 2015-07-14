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    "Торпедо" и "Динамо" СПб официально включены в состав ПФЛ

    На состоявшемся очередном заседании Исполкома РФС в числе прочих было принято решение утвердить состав участников и календарь Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона-2015/16.
    В числе клубов, прошедших лицензирование, оказались московское "Торпедо" и "Динамо" из Санкт-Петербурга, сообщает официальный сайт ассоциации ПФЛ. "Динамо" сыграет в зоне "Запад", а "Торпедо" - в зоне "Центр". Матчи первого тура предстоящего сезона ПФЛ запланированы на 20 июля.
    "Торпедо" по итогам минувшего сезона вылетело из РФПЛ, но не смогло заявиться в ФНЛ из-за проблем с финансами. "Динамо" вылетело из ФНЛ и также испытывало серьезные проблемы с финансированием.

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    Источник: ПФЛ

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    14.07.2015 18:28
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +67

      Evgenii333 15 июля 2015, 06:20

      Правельно

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 14 июля 2015, 19:55

      Вот тут и попрёт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +146

      Serjinho 14 июля 2015, 19:27

      да сколько можно содержать эти долбаные дотационные недоклубы?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +258

      жеха87 14 июля 2015, 19:13

      Макороннику 900 лямов а свои клубы загибаются!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 14 июля 2015, 19:12

      2 бедняка с большими понтами.

      0
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      Рейтинг: +39

      нечитайло 14 июля 2015, 19:01

      все деньги

      0
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      Рейтинг: +12

      paravoz924 14 июля 2015, 18:56

      снова торпедо и зачем

      0
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